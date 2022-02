UFC SPEKTAKL / Adesanya opet pobijedio Whittakera i obranio naslov prvaka, Bam Bam nokautirao Crnu zvijer

Nigerijac Israel Adesanya obranio je UFC-ov pojas prvaka srednje kategorije nakon što je pobijedio Roberta Whittakera. Bila je to njihova druga borba, nakon što se Adesanya prije tri godine okitio naslovom nakon što ga je pobijedio. Adesanya je po četvrti put obranio pojas nakon što je kontrolirao borbu i pokazao da je kralj kategorije. To mu je bila 11 pobjeda zaredom. Whittaker je pokušavao rušenjima ugroziti prvaka, no i tražio je priliku za napad gušenjem, ali se Adesanya s lakoćom branio te je držao borbu u stojci i osvajao bodove, koji su i prevagnuli. Nije ovaj meč bio prepun akcije, ali je prvak napravio dovoljno da suci nakon pet rundi jednoglasno odluče u njegovu korist. Sunaslovna boba večeri bila je pak prava poslastica za sve MMA fanove. Tai Tuivasa došao je do pobjede karijere, nokautiravši Derricka Lewisa u drugoj rundi borbe.