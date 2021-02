Khabib je u intervjuu rekao koja je razlika između MMA boraca i momčadi

Legendarni MMA borac i neporaženi UFC-ov prvak Khabib Nurmagomedov prekinuo je karijeru u studenom prošle godine, nakon što je obranio titulu pobjedom nad Justinom Gaethjeom.

KHABIB OTKRIO HOĆE LI SE VRATITI IZ MIROVINE: ‘Poslao sam poruku Dani Whiteu, sad ću vam reći kako stoje stvari’

Khabib je otišao u profesionalnu mirovinu jer se više nije htio boriti bez svojeg oca i trenera Abdulmanapa, koji je ranije ove godine preminuo nakon operacije srca koju je dodatno zakomplicirao koronavirus.

Ostaje u mirovini

Iako se nakon njegovog povlačenje u mirovinu neprestano govori da bi se mogao vratiti u kavez, spominjala se mogućnost meča s dugogodišnjim rivalom Conorom McGregorom ili “superborbe” protiv ponajboljeg MMA borca svih vremena Georgesa St-Pierrea, Khabib je ostao pri svojoj odluci.

Iako je prekinuo karijeru, KLhabib je i dalje prisutan u medijima, a u nedavnom intervjuu na YouTubeu prokomentirao je svojeg rivala, 32-godišnjeg McGregora koji pokušava ponovno postati UFC-ov prvak.

“Nikad mu to neće uspjeti. Nema šanse da čovjek može dva puta biti na vrhuncu. Ne govorim samo o McGregoru”, rekao je Khabib pa pojasnio:

“Mislim na to da čovjek ne može dva puta doseći vrhunac. Momčad bi to mogla. Na primjer, Real Madrid je to radio nekoliko puta zaredom. Ekipe to mogu, ali jedan čovjek sam to ne može. ”