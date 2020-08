JURANOVIĆ SE EMOTIVNOM PORUKOM OPROSTIO OD HAJDUKA: ‘Bez vas ne bih bio ono što sam danas’

View this post on Instagram

Došao je i taj dan, odlazim iz voljenog kluba ! Hvala svom osoblju,zbog njih sam se osjecao kao kod kuce od prvog dana kada sam došao u ovaj prekrasan grad i jos bolji klub !! Hvala svim mojim suigračima koji su me prihvatili od prvog dana kao da sam jedan od njih..! Veliko Hvala @hnkhajduk jer bez njega nebi bio ovo sta sam danas… ,te posebno hvala svim navijačima! Bilo je uspona i padova, lijepih i lošijih trenutaka, ali samnom idu samo lijepi ! Od danas vatreni navijač 💪🏽