JOŠ JEDNA POZNATA TENISAČICA ZBOG KORONAVIRUSA OTKZALA NASTUP NA US OPENU: ‘Razočarana sam, ali…’

Ruska tenisačica Svetlana Kuzjecova, osvajačica US Opena 2004., odustala je od nastupa na tom grand slam turniru ove godine zbog pandemije Covida-19.

RASPADA SE AMERIČKI GRAND SLAM: Bivši pobjednik otkazao nastup – ‘Ne dolazim tamo, ne želim putovati u SAD’

“Zbog nepovoljne situacije vezane za koronavirus donijela sam tešku odluku da ne sudjelujem na US Openu”, objavila je 35-godišnja tenisačica na svom Instagram profilu.

Trenutačno 32. na WTA ljestvici propustit će i turnir u Cincinnatiju koji je prebačen u New York u “balon” na Flushing Meadowsu sljedeći tjedan točno prije početka grand slama 31. kolovoza (do 13. rujna).

