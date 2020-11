JOŠ JEDAN MOĆNI BOKSAČ ODGOVORIO HRGOVIĆU: ‘Dovedite mi ga! Idemo to odraditi’

El Animal stigao je proteklog vikenda do 12. pobjede

Najbolji hrvatski boksač u teškoj kategoriji Filip Hrgović (28), koji je proteklog vikenda u Miamiju trijumfom protiv 39-godišnjeg Amerikanca Rydella Bookera stigao do svoje 12. profesionalne pobjede, u ponedjeljak je po povratku Zagreb najavio da postoji mogućnost da se još jednom bori ove godine, ali da pravi iskorak na IBF ljestvici izazivača očekuje sljedeće godine, kada bi se u veljači ili ožujku trebao boriti protiv nekoga iz svjetskog vrha.

“Plan je da do kraja godine imam još jednu borbu, a to bi trebalo biti 19. prosinca u Zagrebu. Još ništa nije sigurno, a odluka bi trebala biti donijeta u sljedećih sedam do deset dana. To će vjerojatno biti priredba bez publike, pa bi se mogla održati u nekom manjem prostoru gdje je potreban samo ring i kamere”, izjavio je Hrgović na konferenciji za novinare.

El Animal je odmah nakon pobjede protiv Bookera prozvao borce protiv kojih se želi boriti da potpišu ugovor, pa je tada u Miamiju spomenuo Britance Joea Joycea, Derecka Chisoru i Dilliana Whytea, Amerikanca Michaela Huntera te Rusa Aleksandera Povetkina i Kineza Zhangu Zheiliju, bivšeg srebrnog olimpijca iz Pekinga, koji je došao di 22. pobjede u jednako toliko mečeva nakon što je nokautirao Devina Vargasa.

Zhang Zhilei Eyes January Return, Keen For Showdown With Filip Hrgovic https://t.co/RQ43XQykqj pic.twitter.com/aWmLTk8uAr — BoxingScene.com (@boxingscene) November 9, 2020

“Mislim da sam bio na otprilike 60 posto onoga na čemu sam bio tijekom trening kampa. Pandemija je utjecala na sve nas, ali mislim da moram odraditi bolji posao kad mi se pruži prilika naći se u ringu”, rekao je Zhang za Boxing Scene te je dodao kako se želi vratiti u ring tijekom veljače. Potom je upitam o prozivci hrvatskog boksača.

“Dovedite mi ga! Zašto ne Hrgović, idemo to odraditi”, poručio je.