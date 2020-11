JESTE LI SVJESNI ŠTO SE SINOĆ DOGODILO U LIGI PRVAKA? Andrea Pirlo prekino tradiciju dugu 123 godine

Nogometaši Juventusa plasirali u se u osminu finala Lige prvaka nakon što su u Torinu slavili protiv Ferencvaroša. Ferencvaroš, koji je u kvalifikacijama izbacio zagrebački Dinamo, je poveo u 19. minuti golom bivšeg igrača Lokomotive Myrta Uzunija koji se odlično snašao nakon brze kontre.

Radost Mađara trajala je 15 minuta, a izjednačio je Ronaldo. Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Alvaro Morata je u drugoj minuti nadoknade donio pobjedu torinskoj “Staroj dami.” Roko Baturina nije nastupio za goste.

I have deleted previous tweet as it missed key information:

Juventus tonight for the first time in 123 years of history have not fielded any Italian among defense and goalkeeper.

Only 1 Italian on field, Bernardeschi in midfield

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 24, 2020