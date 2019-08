IZJAVA NAKON PROLASKA U POLUFINALE: Donna Vekić otkrila što je bio ključ pobjede

Otkrila ključ uvjerljive pobjede

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u polufinale WTA turnira u San Joseu nakon što je u četvrtfinalu bila bolja od Amerikanke Kristie Ahn sa 7-5, 6-0.

Vekić je u prvom setu izgubila servis već u trećem gemu i 27-godišnja Amerikanka je držala prednost do vodstva 5-4. Ahn je u desetoj igri servirala za set i imala jednu set loptu, ali je mlada hrvatska tenisačica tada ubacila u ‘petu brzinu’ i do kraja meča nije izgubila niti jedan gem. Nanizala je čak 10 gemova za veliki preokret i pobjedu protiv 178. tenisačice svijeta koja se do četvrtfinala probila iz kvalifikacija.

“Bila sam maksimalno fokusirana. Bila sam usredotočena i igrala sam poen po poen. U tim trenucima nisam razmišljala o rezultatu,” kazala je hrvatska tenisačica.

Vekić će u polufinalu igrati protiv Bjeloruskinje Arine Sabalenke koja je pobijedila Španjolku Carlu Suarez Navarro sa 3-6, 6-2, 6-4.

Stopostotna u prijašnjim mečevima

Do sada su igrale tri puta i sva tri puta je slavila 23-godišnja Hrvatica. Dva puta ju je dobila u St Peterburgu, a jednom u Cincinnatiju.

Donna je posljednji put stigla do polufinala nekog turnira u Nottinghamu ove godine. U polufinalu je tada dobila Njemicu Tatjanu Mariju, no u finalu je izgubila od Francuskinje Carloline Garcija. Bilo je to njezino osmo finale u karijeri, a do sada je osvojila dva turnira. Prvi 2014. u Kuala Lumpuru, a drugi prije dvije godine upravo u Nottinghamu.

Grčko-kinesko polufinale

U drugom polufinalu San Josea igrat će Grkinja Maria Sakkari i Kineskinja Saisai Zheng.

Sakkari je u četvrtfinalu bila bolja od prve nositeljice Ukrajinke Eline Svitoline sa 1-6, 7-6 (3), 6-3, dok je Zheng pobijedila Amerikanku Amandu Anisimovu sa 5-7, 7-5, 6-4.