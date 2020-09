IRAN POGUBIO PRVAKA U HRVANJU: ‘Sud je donio smrtnu kaznu na temelju jakih dokaza’

Iranski prvak u hrvanju 27-godišnji Navid Afkari je pogubljen nakon što je osuđen jer na smrt nožem izbo zaštitara na antivladinim prosvjedima 2018., javljaju iranski državni mediji u subotu.

Afkari je pogubljen “jutros nakon što je zakonska procedura provedena do kraja na inzistiranje roditelja i obitelji žrtve”, prenijeli su mediji riječi predsjednika pravosudnog odjela u pokrajini Fars. Afkari je osuđen zbg smrti zaštitara na dvije smrtne kazne.

Prošli je tjedan Međunarodno udruženje sportaša (WPA), koje okuplja više od 85.000 sportaša, pozvalo na izbacivanje Irana iz svjetskog sporta ako tamošnje vlasti pogube Afkarija.

#NavidAfkari was executed for taking part in protests.

Listen to his recording from a prison in SW Iran.

"They didn’t want to hear my voice. They just wanted a neck to throw their noose around.”#نوید_افکاری pic.twitter.com/esLBo8KnU1

