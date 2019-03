HRVATSKI TENISAČ IZGUBIO KONTROLU: Ćorić progovorio o potezu koji je iznenadio brojne teniske fanove

Sljedeći Ćorićev suparnik bit će prvi kvalifikant od 2007. godine

Hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP – 13.) svladao je Australca Nicka Kyrgiosa (ATP – 33.) sa 4-6, 6-3, 6-2 nakon 116 minuta igre i tako se drugu godinu zaredom probio se u četvrtfinale ATP turnira Masters 1000 serije u Miamiju.

Na početku drugog dogodio se prijelomni trenutak koji je okrenuo meč. Vikao je hrvatski tenisač sam na sebe od bijesa nakon čega je razbio reket.

Ne pokazuje često emocije

“To se dogodilo i događa se svim igračima. Ne pokazujem često emocije, ali kad pokažem eto to se dogodi. Što je tu je. Napravi sam to i mislim da mi je to čak i pomoglo jer sam stvarno izbacio svu svoju frustraciju van. Pogotovo jer sam imao break u prvom setu i nekako sam se nadao da ću ga dobio. Kad sam ga izgubio nekako mi je pao fokus, bio sam dosta frustriran. To mi je pomoglo”, poručio je Ćorić u razgovoru za Sport klub.

Sljedeći Ćorićev suparnik je 18-godišnji Kanađanin Felix Auger-Aliassime, prvi kvalifikant od 2007. godine koji je stigao do četvrtfinala u Miamiju. Prije 12 godina je Argentinac Guillermo Canas iz kvalifikacija došao do finala i izgubio od Novaka Đokovića. Ćorić protiv kanadskog tinejdžera, prvog tenisača rođenog u ovom tisućljeću (8.8.2000.) koji će se probiti u Top 50, do sada nije imao priliku igrati.

Njihov dvoboj za polufinale na rasporedu će biti u srijedu.