DRAMATIČAN RASPLET NHL-A: Još samo jedno prazno mjesto

Tri dana uoči kraja regularnog dijela sezone u NHL poznato je 15 od 16 klubova koji nastavljaju natjecanje u doigravanju. Za jedino preostalo mjesto bore se Columbus Blue Jackets i Montreal Canadiens.

Oba sastava imaju po 94 boda, no Columbus je u boljoj poziciji, posebice nakon što je Montreal sinoć izgubio na gostovanju u Washingtonu (1-2). Columbus do kraja sezone ima još dvije utakmice, gostovanja kod NY Rangersa, te Ottawe, dok je ispred Montreala kanadski derbi, domaći ogled protiv Toronta.

Pittsburgh i Carolina su ‘unutra’

Sinoć su plasman u doigravanje osigurali Pittsburgh i Carolina. Pittsburgh Penguins su pobijedili Detroit Red Wingse sa 4-1, dok su Carolina Hurricanes bili bolji od New Jersey Devilsa sa 3-1.

Pittsburgh je na ledu PPG Paints Arene pobijedio Detroit koji je treću sezonu uzastopce ostao bez doigravanja premda je čak 25 sezona u nizu, od 1991. do 2016. ulazio u play-off.

Gosti su poveli u osmoj minuti golom Matta Puempela, no Pittsburgh je do kraja prve trećine okrenuo rezultat golovima Jakea Guentzela i Phila Kessela. Do kraja utakmice Penguinsi su zabili još po jedan gol u svakoj trećini za konačnih 4-1, a strijelci su bili Phil Kessel i Sidney Crosby.

“Nije bilo lako, ali smo uspjeli. Tek nakon 81 utakmice, ali smo uspjeli izboriti doigravanje. Ovo je izjednačena liga i mjesto u doigravanju moraš zaslužiti,” kazao je Crosby nakon što je Pittsburgh i 13. godinu uzastopce izborio play-off.

Ovako stoje stvari

Mjesto među 16 najboljih osigurala je i Carolina koja je na ledu svoje PNC Arene porazila otpisani New Jersey sa 3-1. Za Hurricanse će to biti prvo doigravanje nakon 2009.

I u ovoj utakmici su poveli gosti. Andy Greene je doveo Devilse u vodstvo u petoj minuti. Izjednačio je Warren Foegele u 11. minuti, a ludilo u dvorani izazvao je Justoin Faulk golom za 2-1 na otvaranju druge dionice. Tri minute prije kraja pobjedu Caroline potvrdio je Nino Niederreiter. No, jedan od najboljih igrača utakmice bio je domaći vratar Petr Mrazek koji je sakupio 36 obrana.

“Svi smo oduševljeni, i igrači i navijači. Emocije su se osjetile na svakom koraku. Međutim, nismo gotovi ispred nas je doigravanje,” kazao je Faulk.

Na Zapadu je poznato svih osam momčadi koje idu dalje, a to su: Calgary, San Jose, Nashville, Winnipeg, St. Louis, Las Vegas, Dallas i Colorado. Na Istoku su doigravanje osigurali Tampa Bay, Boston, Washington, NY Islanders, Toronto, Pittsburgh i Carolina.