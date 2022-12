Hajduk je tako u prvom dijelu priprema za nastavak na Poljudu odradio niz intenzivnih treninga na Poljudu te su odigrali dvije prijateljske utakmice. U Splitu su rezultatom 4:3 pobijedili njemačkog prvoligaša Schalke 04, a u Francuskoj su s 1:0 poraženi od Auxerrea.

Nakon utakmice s francuskim prvoligašem, prva momčad otišla je na odmor koji će trajati nekoliko dana te se trenažni proces nastavlja od 27. do 30. prosinca na Poljudu. Nakon toga opet slijedi pauza do 2. siječnja kada će se momčad ponovno okupiti. Od 5. do 15. siječnja sljedeće godine Bijeli će se pripremati u trening bazi koja će biti smještena u Novigradu u Istri.

Tijekom boravka u Istri dogovoreno je odigravanje tri prijateljske utakmice, a Hajdukovi suparnici bit će mađarski prvoligaš MOL Fehervar, slovenski prvoligaš NK Celje te češki prvoligaš 1. FC Slovácko.

Kako se bliži kraj godine, zbrajaju se računi, a Hajduk se danas pohvalio kako je ove godine kroz članarine zaradio više od milijun eura.

"Nemoguće, to je naš cilj", naslov je objave u kojoj stoji sljedeće:

" Bliži se kraj godine u kojoj su navijači u nikad većem broju stali uz Hajduk. Brojač se zavrtio na početku godine i nije stajao dok su padali brojni povijesni rekordi, a novi se nizali i konačno se zaustavlja danas na izvanrednoj brojci od 90 480 (slovima: devedeset tisuća četiristo osamdeset) članova."

"Navijači, ta pokretačka snaga Hajduka, odvela ga je do najbolje sezone u zadnjih deset godina, a kroz članarine se na račun kluba slilo više od milijun eura!"

"Nemamo puno vremena za odmor, nova godina je na vratima, a brojač članova spreman je odvrtiti još puno članova i rekordnih brojki, a sve uz emocije strast i bezrezervnu pripadnost klubu za kojeg dišemo!"

"Hvala vam na nezaboravnoj 2022., a uskoro krećemo zajedno do tih 100 000 članova Hajduka! Zato jer ga volimo, jer ga živimo i zato jer, kako je davno rekao Biće Mladinić, nemoguće, to je naš cilj!"