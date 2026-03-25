Alonso propušta početak vikenda u Japanu: Momčad otkrila sretan razlog izostanka

Dok sezona za Fernanda Alonsa na stazi ne ide prema planu, izvan nje stigle su mu vijesti koje mijenjaju perspektivu. Iskusni vozač Aston Martin prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u novijoj karijeri, ali privatno ima itekako razloga za zadovoljstvo.

Britanska momčad otvorila je sezonu razočaravajućim rezultatima. Bolid se pokazao nekonkurentnim, a problemi s performansama i pouzdanošću doveli su do toga da momčad u prve dvije utrke nije ostavila ozbiljniji trag. Pitanja o smjeru razvoja i sposobnosti ekipe da preokrene situaciju sve su glasnija, osobito uoči nadolazeće utrke u Japanu.

U takvim okolnostima, Alonso neće odmah biti prisutan na početku trkaćeg vikenda. Iz momčadi su potvrdili kako će propustiti medijske obveze te prvi slobodni trening, a na stazu će stići naknadno. Njegovo mjesto u prvom treningu preuzet će mladi Jak Crawford, kojem će to biti prvo pojavljivanje u toj ulozi.

Razlog Alonsova izostanka ipak je lijep, prema dostupnim informacijama, njegova partnerica Melissa Jiménez rodila je njihovo prvo zajedničko dijete. Par je svoju privatnost uspješno držao podalje od javnosti, pa je vijest o prinovi za mnoge stigla kao iznenađenje.

