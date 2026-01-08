FREEMAIL
STIGLO POJAČANJE /

FNC predstavio novu zvijezdu: 'Ima jasnu misiiju, protiv koga bi se trebao boriti?'

Foto: Simon West/actionplus/profimedia

Novi borac stigao iz Engleske s jasnom misijom

8.1.2026.
19:15
M.G.
Simon West/actionplus/profimedia
Novi borac fight Nation Championshipa je 27-godišnji Englez Will Currie (13-4-0), objavio je FNC.

Currie se do sada uglavnom borio u Cage Warriors organizaciji s učinkomod devet pobjeda i tri poraza.

U FNC stiže kao veliko pojačanje za srednju kategoriju.

"FNC je potpisao dugoročni ugovor s Willom "Dragom" Curriejem, engleskim istaknutim borcem u srednjoj kategoriji. Currie ima snažan profesionalni rekord od 13-4, s više prekida sa submissionom i udarcima, te iskustvom protiv protivnika visoke razine diljem Europe. Dolazi s jasnom misijom: postati prvak! Uzbuđeni smo vidjeti što će sljedeće donijeti u srednju kategoriju. Protiv koga bi se sljedećeg trebao boriti?", objavio je FNC.

