Krofak o kontroverznom videu s Laurom iz 'Gospodina Savršenog', spomenuo i Džakića: 'Sanjam kimuru'

U mirnom zagrebačkom kvartu Dubec, gdje trenira i živi, Stanislav Krofak završava pripreme za meč koji bi mogao obilježiti njegovu karijeru. U razgovoru za Net.hr otvoreno priča o protivniku Dušanu Džakiću, svojoj borilačkoj filozofiji, iskustvu u reality showu, te viralnim trenucima s društvenih mreža s Laurom iz Gospodina savršenog.

Iskreno, bez filtera i s velikom dozom poštovanja, ovo je Krofak kakvog još niste upoznali uoči FNC 23 u Beogradu.

Gdje se nalazimo?

"Ovo je Dubec, najljepši kvart u Zagrebu. Tu mi je kuća i dvorana"

Kako si se pripremao za ovaj meč?

"Za ovaj meč se pripremam baš kako treba. Najbolje sam spreman za ovaj meč. Sparinge radim i ovdje i u ATT-u. Sada je sve u Božjim rukama."

Kako komentiraš svog protivnika Dušana Džakića?

"O Dušanu imam sve riječi pohvale. Upoznao sam ga kada smo bili na snimanju trailera. On je pionir MMA sporta. Imam veliki respekt prema njemu, ali dati ću zadnju kap krvi da ga pobijedim. Puno mi je draži današnji Džakić, svako ima svoje poroke, ali to je prošlost. Ovo danas je pravi sportaš. Sigurno neće u meču s njim se zaletjeti. U svakoj situaciji imam izlaz, imam spremne kontre, obrane. Sanjam kimuru. Spreman sam se hrvati i boriti u stand-upu. Neka bolji pobjedi, ali ja mislim da ću to biti ja"

Kako je došlo do vašeg meča?

"Kada sam izašao iz realityja nisam mogao vjerovati što je FNC napravio. U jednoj izjavi sam rekao da bih volio raditi meč s Džakićem. Ovo radim iz hobija, volim MMA-a i ima mi smisla samo raditi s takvim legendama. Drago mi je da nastupam u FNC-u."

Kako gledaš na svoje sudjelovanje u realityju?

"Bio sam u realityju četiri mjeseca, ne kajem se ni jedne sekunde što sam bio, puno sam naučio o sebi."

Koji meč s fight carda bi još izdvojio?

"Jedva čekam meč Janičića i Bojkovića. Srećom moja borba je prije njihove pa ću moći gledati. Malu prednost dajem iskustvu Miloša Janičića."

Kako komentiraš Mirana Fabjana i njegov trashtalk uoči svake borbe?

"Ima smisla za to. Sve što priča to se ostvarilo, osim Stošića. Lijepo mi je čuti da je iz takvog teškog života, napravio takav rezultat"

Koja je pozadina priče videa s Laurom Prgomet?

"Ja i Laura smo se upoznali, podružili, išli na piće i to je to. Samo što naši ljudi čim te s nekim vide da se voziš, da piješ piće ili nešto jedeš, odmah misle da si u vezi. Puno ljudi me prati na Instagramu, već sam znao što će se dogoditi. Ja njoj namjerno kažem da digne noge dok ja vozim i to je izgorjelo. Ona je meni zabavna, umirem od smijeha na njezine fore. Imamo odličan prijateljski odnos", zaključio je Stanislav Krofak.