Bojković za RTL Danas otkrio kako su izgledali mjeseci borbe sa samim sobom: 'To mi je bilo najteže'

Prije pola godine njegov poraz od Miloša Janičića zatresao je temelje regionalne borilačke scene, a sada je došao trenutak za veliki povratak. Na FNC-u 25 koji ćete moći pratiti ove subote od 18 sati i 30 minuta na Voyo borbu istine imat će Marko Bojković, najveći borilački talent ovih prostora. Kako su izgledali mjeseci borbe sa samim sobom, ali i pripreme za meč potpuno iskreno otkrio je u razgovoru za RTL Danas.

Svaki udarac Miloša Janičića ne samo da je gasio Marka Bojkovića u beogradskoj areni, već je i otvarao bolne sumnje u vlastite sposobnosti, samopouzdanje i sve ono što je gradio u dvorani.

Šest mjeseci poslije rane su zacijelile, emocije se smirile i Marko je danas borac u misiji. Ova subota njegov je dan, a Varaždin grad u kojem će okrenuti novu stranicu svoje karijere.

"Svakog dana sam trenirao, svakog dana je bila neka borba sa samim sobom da izmijenim neke stvari. Jer najteže je mijenjati sebe i suočiti se s realnošću da u nekim stvarima nisi dobar kao što si mislio i da promijeniš navike."

Koliko su se te navike promijenile, testirat će Donovan Desmae. Iskusni Belgijac prošao je najveće europske kaveze poput KSW-a i bio je uspješan. Ima 33 godine i skor od 19 pobjeda i 10 poraza.

"Ja sam spreman na sve. Na kraju krajeva siguran sam da sam spreman da dam sve od sebe i da poginem u tom kavezu. Tako da. Mislim da je on isto. On je isto borac koji se nikad ne predaje. Nikad nije bio nokautiran, nikad nije bio završen, a borio se s vrhunskim borcima. Čak se borio s jedinim čovjekom koji je pobijedio Makhacheva."

Ako sve prođe prema planu, Bojković čim prije želi revanš s Janičićem, kojem ovaj put neće dopustiti da ga uvuče u kaos u kojem je izgorio pred domaćom publikom.

"U tom trenutku definitivno nisam bio spreman za toliko veliki pritisak, za sve to što se desilo. Za mene je to bio veliki šok. Jednostavno tijelo je bilo ugašeno, mozak je bio ugašen i išao sam samo da odradim pa što bude. Prvi put u životu nisam imao jasnu sliku što da radim."

Ta slika se sada razbistrila i na njoj Marko vidi sebe s rukom visoko uzdignutom u zraku. A vi ćete sve moći pratiti ove subote od 18 sati i 30 minuta na našoj platformi Voyo.

