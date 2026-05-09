Au, što je ovo! Vidjeli smo najbolji nokaut ikada u FNC-u, čovjek ne zna gdje je

Laureano Staropoli, argentinski borac prikazao se u najboljem svijetlu FNC publici u Zadru! U borbi protiv Afganistanca pod njemačkom zastavom Waheda Nazhanda pokazao nam je nevjerojatan nokaut.

Nakon jedne minute i 56 sekundi prve runde Staropoli je kružnim udarcem uspavao Nazhanda. Jedan udarac potpuno je ugasio Afganistanca kojemu je dugo trebalo da dođe k sebi, ako je uopće došao.

Afganistanac je instinktivno reagirao očekujući još jedan middle kick, spustivši gard ondje gdje ga je Staropoli već ranije naučio gledati. Upravo ga je ta reakcija skupo stajala. “Pepi” je fintom odradio posao do kraja, pogodio čisto i kreirao trenutak koji će gotovo sigurno završiti u svim FNC-ovim najavnim špicama.

"San mi je jednog dana biti prvak FNC-a", izjavio je Argentinac nakon meča, a ako nastavi ovako to će mu i uspjeti.

