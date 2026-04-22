Gładkowicz otkrio da je FNC svemirski brod za ostale MMA organizacije: 'Puše cigarete u prvom redu'

Debi u FNC-u, brza završnica i jasna poruka, Bartłomiej Gładkowicz odmah je pokazao ambicije. Na FNC 29 u Ljubljani Poljak je svladao Andreasa Ramosa i u prvom nastupu dao do znanja da ne dolazi “u prolazu”, nego po vrh.

"Ondje je potpuno drukčija atmosfera… netko puši cigaretu u prvom redu i navija za vas", prokomentirao je, a iza opuštene izjave stoji borac koji je prošao i padove u karijeri.

"Bilo je trenutaka kada sam mislio da sam možda borac za manje priredbe. Uoči borbe osjećao sam da sam nepobjediv", reako je.

U kavezu se to i vidjelo, završnica u drugoj rundi, stražnje gušenje.

"Znao sam kako će ova borba izgledati", prokomentirao je.

Pobjeda ga odmah gura prema vrhu ljestvice.

"Pobijedio sam borca koji je bio broj jedan. Sada sam tu i idem po pojas", zaključio je i poslao jasnu poruku FNC-u koji je dobio novog ozbiljnog izazivača.

