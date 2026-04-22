FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLJSKA GROMADA /

Gładkowicz otkrio da je FNC svemirski brod za ostale MMA organizacije: 'Puše cigarete u prvom redu'

×
Foto: FNC

Poslao je jasnu poruku FNC-u koji je dobio novog ozbiljnog izazivača

22.4.2026.
11:40
Sportski.net
FNC
VOYO logo
VOYO logo

Debi u FNC-u, brza završnica i jasna poruka, Bartłomiej Gładkowicz odmah je pokazao ambicije. Na FNC 29 u Ljubljani Poljak je svladao Andreasa Ramosa i u prvom nastupu dao do znanja da ne dolazi “u prolazu”, nego po vrh.

"Ondje je potpuno drukčija atmosfera… netko puši cigaretu u prvom redu i navija za vas", prokomentirao je, a iza opuštene izjave stoji borac koji je prošao i padove u karijeri.

"Bilo je trenutaka kada sam mislio da sam možda borac za manje priredbe. Uoči borbe osjećao sam da sam nepobjediv", reako je.

U kavezu se to i vidjelo, završnica u drugoj rundi, stražnje gušenje.

"Znao sam kako će ova borba izgledati", prokomentirao je.

Pobjeda ga odmah gura prema vrhu ljestvice.

"Pobijedio sam borca koji je bio broj jedan. Sada sam tu i idem po pojas", zaključio je i poslao jasnu poruku FNC-u koji je dobio novog ozbiljnog izazivača.

Fnc
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike