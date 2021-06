Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, neće preuzeti turski nogometni klub Fenerbahče, pišu Sportske novosti. Ta je informacija došla s dvije strane, navode, no bez obzira što ne preuzima turskog velikana, pitanje je hoće li ostati na čelu naše reprezentacije, pišu.

Sportske pišu kako je Dalić odbio turskog velikana

U savezu već neko vrijeme određeni ljudi nisu zadovoljni Dalićevim angažmanom, a izgubi li Hrvatska od Škotske, to bi im bio dodatni motiv da ga se "riješe". No, nije to baš tako jednostavan posao - ako bi Dalić sam otišao, morao bi HNS-u platiti odštetu oko 500.000 eura, a jednako je toliko Savez dužan njemu ukoliko ga smijeni.

Već se šuška o zamjeni

U nogometnim kuloarima već se šuška o imenu Slavena Bilića kao osobi koja bi mogla zamijeniti Dalića, no izgleda da je sve to skupa podosta daleka priča, koja bi se možda mogla rasplesti nakon utakmice koja naše reprezentativce očekuje u utorak s početkom u 21 sat.

Turski mediji pustili bombu

Podsjećamo, usred utakmice s Česima, turski su se mediji raspisali da Zlatko Dalić odlazi iz reprezentacije i preuzima turski klub Fenerbahče. Upitan nakon utakmice jesu li ti navodi točni, Dalić je kazao "nemam pojma o tome".