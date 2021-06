Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala EURA kao drugoplasirana momčad skupine D zahvaljujući 3:1 pobjedi protiv Škotske u Glasgowu u susretu 3. kola.

Bila je ovo šesta utakmica Hrvatske i Škotske i prva pobjeda Vatrenih koji su u ovoj utakmici postigli više pogodaka protiv Škotske nego u svih pet prethodnih ogleda.

Danas je pred novinare stao izbornik Hrvatske Zlatko Dalić koji je progovorio o jučerašnjoj postavi Hrvatske, ali i o pojedincu kojeg je posebno istaknuo - Ivanu Perišiću.

'On nosi Hrvatsku'

"Šime Vrsaljko je naš standardni desni branič, ali treća utakmica zaredom bi bila preopasna za njega. Za Juranovića smo znali da može napraviti puno i s tim smo pogodili. Bio je dobar i u obrani i u napadu. Vlašić je u fazi obrane pokrivao desnu stranu, igrao je poludesno, ulazio u međuprostore i radio kaos. Kramarić nije bio desno krilo, u igri su zahtjevi bili drugačiji. Nikola je imao probleme zadnjih 15 dana, nije bio spreman, ali sad je bio, tako da je to ono što me veseli", rekao je Dalić pa dodao:

"Moram istaknuti jednog igrača, a to je Ivan Perišić. On nosi Hrvatsku. Ivan je uz ostale napravio jako puno, moram ga istaknuti iako ne volim isticati pojedince. Luka? On doživljava reprezentaciju kao najsvetije. Potrošio se, ali ga je nagradilo. Njegova proslava govori koliko mu je to značilo", rekao je, između ostalog, izbornik.