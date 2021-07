Otkako je hrvatska nogometna reprezentacija ispala s Europskog prvenstva, jako se puno pitanja provlači u javnosti, no jedno je ključno. Kakva je budućnost kapetana i izbornika?

Luka Modrić i Zlatko Dalić zasad nisu najavili svoj odlazak iz reprezentacije koja će se pokušati plasirati na Svjetsko prvenstvo koje će se održati 2022. godine u Kataru.

Dok smo analize naše reprezentacije čitali gotovo isključivo u našim, domaćim medijima, zanimljivo je da je poznati poljski portal Meczyki napravio opsežnu, objektivnu analizu hrvatske reprezentacije.

Njihov je zaključak da bi Hrvatska trebala dobiti novog izbornika. Osvrnuli su se na sve probleme koja je Hrvatska imala u posljednje tri godine, otkad su se okitili srebrom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, od nejasnog plana igre i čestih rotacija koje su donijele loše rezultate, a onda i onaj istup Ante Rebića koji je potvrdio da atmosfera među Vatrenima nije baš bajna, kako se pričalo.

Oni bi da Bjelica dođe

Na kraju, prijedloge za novog hrvatskog izbornika suzili su na tri izbora: Slaven Bilić, Igor Bišćan ili Nenad Bjelica. Nekako se Poljacima ipak najviše sviđa Bjelica koji je neko vrijeme bio i u njihovoj ligi.

"Bjelica je cijenjen u Hrvatskoj. Zamislite, on je bio u Dinamu prije godinu dana, a čak i današnji uspjeh tog kluba se pridaje njemu. On je snažan karakter, ima efikasan stil igre, donosi dobre odluke, iako mu stil nije uvijek konvencionalan. On dobro osjeća igrače. Tako je dobro posložio Osijek da bi mogao otići bez većih posljedica“, stoji u tekstu koji je, inače, naslovljen „Kako su se raspala druga momčad svijeta, nacija je okrenula protiv njih, Bjelica čeka.“