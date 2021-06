Na utakmici osmine finala Europskog prvenstva između Španjolske i Hrvatske, pao je jedan od najbizarnijih golova na Euru. Vratar Unai Simon loše je primio dodavanje Pedrija s gotovo centra i umjesto da je uštopao loptu ona je otišla u gol.

Simon je imao sreće i do kraja utakmice je od tragičara postao heroj i to fantastičnim obranama, posebice onom kada je u produžetku skinuo Andreju Kramariću udarac s nekih šest metara udaljenosti.

Zašto je primio autogol

No, jedna je stvar zanimala baš sve, a to je razlog zbog kojeg je Simon primio onaj autogol. Mislilo se kako mu je zasmetalo jako sunce koje mu je išlo u lice, ali otkrio je kako ipak nije to razlog.

''Ne, nije mi zasmetalo sunce u tom trenutku, nego se radilo o lošoj kontroli lopte, o nesretnom slučaju. Htio sam je zaustaviti umjesto ispucati'', rekao je Simon, inače golman Athletic Bilbaa.

''Uvijek su me učili da je nogomet sastavljen od uspjeha i neuspjeha. To je bila nesreća, pogreška, ali to je nogomet. Trebalo mi je nekoliko minuta da shvatim što se dogodilo. No u tim trenucima moraš nastaviti unatoč stresu", naglasio je.