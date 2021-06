U susretu 1. kola D skupine Europskog nogometnog prvenstva reprezentacija Hrvatske je na stadionu Wembley izgubila od Engleske s 0-1. Utakmica se igrala na stadionu Wembley pred 22.500 gledatelja, a sudio je Talijan Daniele Orsato.

Bio je to 11. međusobni susret "Vatrenih" i "Gordog Albiona", Engleska je slavila šest puta, Hrvatska tri puta, a dva susreta su završila bez pobjednika.

"Sigurno kad se izgubi onda nije dobro. Sad ćemo dati neka naša viđenja, no krenuti porazom nije dobro. Čini mi se da smo mogli puno više, nisu me se Englezi previše dojmili, nije bilo nekog presinga, puno lopti smo prodali u situacijama gdje smo mogli više. Sve nas zabrinjava igra prema naprijed, dođemo na 16 metara i onda nemamo rješenja. Nije da smo visili cijelo vrijeme, da su oni imali 10 šansi, ovako ostaje dojam da smo mogli puno više. To je bila jedna lagana utakmica, nije bilo ritma, nije bilo stalnog pritiska, od 30. minute smo kroz čuvanje lopte mi to počeli kontrolirati i napravili smo ih nervoznima. No taj niz grešaka kod gola nas je skupo stajao", kazao je Robert Prosinečki za HRT.

"Smirili smo Engleze sredinom prvog poluvremena, i taman kad smo mi imali kontrolu, oni su nas čekali iza lopte, eto mi primimo gol zbog lošeg rasporeda igrača, a bila su i fantastična kretanja Engleza u napadu. Šteta da nismo pružili nešto više, ali u sljedeće dvije utakmice moramo puno više napraviti prema naprijed, moramo biti odlučniji i imati ideju što hoćemo od samog začetka akcije. Mislim da Kovačić može napraviti puno više rizika, on to može, nije ni Luka danas bio na nivou na koji nas je navikao. Nema tragedije, nije dobro, ali imamo još dvije utakmice protiv momčadi protiv kojih možemo", prvi je bio komentar Tomislava Ivkovića.