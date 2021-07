Napadač Manchester Uniteda, Marcus Rashford, bio je jedan od trojice engleskih reprezentativaca koji nisu uspjeli realizirati udarac s bijele točke te su postali tragičari finala Eura u kojem je na koncu slavila Italija. A nakon susreta, zajedno je se s Jadonom Sanchom i Bukayo Sakom našao na udaru dijela navijača. Njihove su stranice na društvenim mrežama bile preplavljene rasističkim porukama koje su ostavile predstavnike FA zgroženima.

"Svaka osoba koja stoji iza takvog odvratnog ponašanja nije dobrodošla u praćenju momčadi. Učinit ćemo sve što možemo kako bi podržali napadnute igrače, a ujedno tražimo najstrože moguće kazne za sve koji su za to odgovorni", izjavio je glasnogovornik Engleskog nogometnog saveza.

Traže reakciju

"Pozivamo vladu na brzu reakciju i donese prikladne zakone, tako da ovo maltretirane ima posljedice u stvarnom životu za one koji ga provode. I tvrtke koje su vlasnici društvenih mreža moraju biti odgovorne, krenuti u akciju i zabraniti zlostavljačima pristup njihovim platformama te skupljati dokaze koji će voditi kažnjavanju istih, a time i iskorjenjivanju ove raširene vrste zlostavljanja", istaknuli su iz FA-a.

Rashford se pak oglasio u ponedjeljak kasno navečer.

"Ne znam ni gdje bih počeo i kako bih opisao što osjećam. Iza mene je teška sezona. Svima jasno jer se vidjelo da sam s manjkom samopouzdanja ušao u finale. Vidjelo se to kad sam krenuo pucati penal. Pokušao sam uštedjeti malo vremena dugim zaletom, ali rezultat naravno nije bio ono što sam želio. Razmišljam o tome – prošlo je 55 godina. Jedan penal. Njih pogađam u snu. Zašto sada nisam uspio? Sve što mogu reći je da se ispričavam. Volio bih da je sve drugačije. Pozdravljam svoje suigrače i zahvaljujem im se na podršci. Naše zajedništvo je neslomljivo. Ovo je naš zajednički rad, moj uspjeh je tvoj uspjeh", napisao je i nastavio.

"Mogu uvijek prihvatiti kritiku, da je moj penal bio loš, da je trebao biti precizniji, ali neću se ispričati za ono što sam i za to odakle sam potekao. Nikada se nisam ponosnije osjećao nego kada sam nosio dres engleske reprezentacije dok me je moja obitelj podržavala s desecima tisuća navijača. Cijeli život me kritiziraju – je li to zbog boje kože ili, u posljednje vrijeme, zbog toga kako biram provoditi svoje vrijeme kada nisam na terenu. Ja sam Marcus Rashford. Imam 23 godine i rodom sam iz Withingtona i Wythenshawea – južni Manchester. Nemam ništa drugo osim toga. Hvala vam svima na lijepim porukama podrške. Vratit ću se jači. Vratit ćemo se jači", poručio je.