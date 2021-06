Izbornik španjolske reprezentacije Luis Enrique i veznjak Koke govorili su na konferenciji za medije uoči utakmice s Hrvatskom.

"Mogao bih u postavu ubaciti bilo koga od 24 igrača koja imam na raspolaganju. Svi mi daju za pravo da ih ubacim u ovakvoj utakmici", rekao je izbornik o sastavu.

'Igrat će povučeno'

Odgovorio je i na pitanje što očekuje od Hrvatske: "To je pitanje koje si postavljamo prije svake utakmice i prije svakog protivnika. Često ne pogodimo jer protivnik promijeni neke stvari. Od Hrvatske očekujem da će raditi ono što i inače radi, da će se povući na početku. Mijenjat će svoj pristup ovisno o rezultatu. Ako vode, povući će se, ako ne, onda će visoko pritiskati. Na početku očekujem da će igrati povučeno. Igrali smo u Ligi nacija s njima, dobro ih znamo", pa rekao kako će zaustaviti Modrića:

"Najbolje bi bilo da nijedan hrvatski igrač ne dira loptu tijekom utakmice, a posebno oni najveće kvalitete. Modrić je, uz Kovačića, najtalentiraniji nogometaš Hrvatske. On može biti drugi napadač koji će zabiti gol ili čovjek koji će stajati iza i graditi igru. Što ćemo mi više imati loptu, to bolje."

'Nije to totalni gubitak'

Ivan Perišić sutra neće moći igrati protiv Španjoske zbog pozitivnog testa na koronavirus, a situaciju je komentirao i Koke.

"Velik je to gubitak. Igra na najvišem nivou već godinama. Vjerujem da će ga ostali hrvatski nogometaši dostojno zamijeniti. Igra 11 igrača, nije to totalni gubitak", kazao je pa komentirao i Modrića:

"On je postigao velike stvari s Real Madridom i reprezentacijom. Bit će to prekrasna bitka u sredini terena. Modrić je najbolji veznjak kojeg Hrvatska ima, ali neće igrati samo on. Cijela momčad je opasna. Modrić spektakularno loptu udara vanjskom stranom kopačke, na to ćemo posebno paziti. Što manje vremena damo Hrvatima s loptom, to bolje za nas."