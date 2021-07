Bili su prvi favoriti Europskog prvenstva prema svim kladionicama. Očekivalo se da će pregaziti sve žive na putu do finala, a put do tamo bio im je uistinu lagan i prohodan. Danima se uoči i na prvenstvu proučavala i razgledavala njihova reprezentacija, ponajprije jer na svim pozicijama imaju barem jednog vrhunskog igrača. U napadu im igra ponajbolji igrač svijeta, a kao najveće pojačanje za Euro vratili su u momčad jednog od najboljih napadača svijeta. Sve je za Francusku bilo idealno, ali obično to tako ide, kada se čini da je sve savršeno, pokaže se da to baš i nije tako.

Upravo je povratak Karima Benzeme, koji je vraćen u reprezentaciju nakon godina izgona zbog ucjenjivanja bivšeg suigrača Mathieua Valbuene snimkom seksa, izazvao prvu lavinu negativnih reakcija u svlačionici Francuske. Pisali su francuski mediji još uoči Eura kako vlada nezadovoljstvo jer prije svega Olivier Giroud, koji je do dolaska Benzeme bio standardni igrač, misli da bi upravo on trebao biti udarna igla, a ne Benzema. Inače. Benzema i Giroud su prije nekog vremena ušli u verbalni okršaj oko toga tko je bolji napadač i međusobno se počastili s pokojom uvredom. No, Benzema je došao samo kako bi igrao u prvoj momčadi i tako je i bilo.

Nadalje, francuski mediji pišu kako je mladi Kylian Mbappe praktički privatizirao zadnju trećinu terena za sebe, odnosno, da svaki put kada dobije loptu kreće u završnicu sam, bez obzira na to je li koji od suigrača u boljoj prilici. Upravo je Giroud netom prije početka Eura rekao kako napadači Francuske teško dolaze u šanse jer im nitko ne dodaje lopte, a tu se Mbappe osjetio prozvanim i navodno je jako burno reagirao te se odlučio obračunati s Giroudom.

Totalni raspad sistema

Isto tako, probleme je na prvenstvu izazvao i Paul Pogba koji se bunio zbog smještaja u hotelu u Budimpešti, a u tim se trenucima, kako pišu francuski mediji, već intenizivrala podjela u klanovima među reprezentativcima.

Činilo se kako je izbornik Didier Deschamps uspio malo smiriti tenzije, ali dečki su izdržali samo do osmine finala i utakmice sa Švicarcima koji su ih na kraju na penale dobili i prošli dalje. Evidentno je da Deschamps tada više nije imao kontrolu nad momčadi, a prijelomni trenutak bio je odlazak Ousmanea Dembelea s Eura zbog ozljede koji je bio valjda jedini igrač koji je bio dobar baš sa svima i koji se družio s posvađanim Pogbom, Mbappeom, Giroudom, Griezmannom i Benzemom.

L'Equipe piše kako je kulminacija bila upravo na utakmici sa Švicarskom. Deschamps je od 51. minute svim silama pokušavao izvaditi ozlijeđenog Comana iz igre, ali ovaj je uporno odbijao izaći i na kraju teren napustio tek u produžecima. L'Equipe tvrdi kako se Coman sve vrijeme svađao s izbornikom i da mu je ovaj u stanci između dva produžetka konačno rekao "Kingsley, ti više nećeš igrati".

Francuska je na kraju ispala na penale, a Deschamps će ovih dana vrlo vjerojatno podnijeti ostavku i nagađa se kako će ga zamijeniti Zinedine Zidane.