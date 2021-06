Jermaine Jenas, nekadašnji suigrač Luke Modrića, napisao je za potrebe Daily Maila tekst o kapetanu Vatrenih u kojem je opisao kako je bilo dijeliti s njim svlačionicu.

"On drugačije vidi igru. On je najbolji veznjak s kojim sam igrao. Zbog njega sam shvatio koliko su engleski veznjaci drugačije odgojeni zašto smo često podbacivali na velikim natjecanjima. Mi smo bili jednodimenzionalni. Sve je bilo u linijama. Modrić je oka pronalazio drugačije kuteve za koje nisam ni mislio da postoje. Gledao sam kako ide na neke pozicije na travnjaku i pitao se što tamo radi. I prije nego što sam shvatio imao je loptu i bio opasnoj poziciji. Bio je prvi nogometaš kojeg sam vidio da igra na potpuno drugačiji način", započela je bivša zvijezda Tottenhama.

Veliki hendikep

"Svi smo ga gledali u onoj utakmici na Wembleyu kad nas je Hrvatska pobijedila te se nismo plasirali na Euro. To je bilo 2007., a sada će u dresu svoje domovine 2021. opet istrčati an Wembley. To je čudesno. Mi ne pamtimo takav slučaj kod nas", dodao je.

"Nema sumnje da je Luka nešto izgubio tijekom godina, ali Englezi bi bili budale kad bi pomislili kako više nije poseban igrač. Nikada nije bio najbrži, ali njegova brzina uvijek je bila u umu i u prvih nekoliko metara. Engleska mu ne smije dopustiti da diktira tempo. Vezni red uvijek pobjeđuje utakmice i zato se brinem za Englesku. Hrvatska ima potencijala da dominira posjedom lopte i mogu nam nanijeti štetu. Hrvatska ima puno iskustva. Kovačić, Modrić i Brozović ukupno su odigrali 264 utakmice za reprezentaciju. Najmanje Brozović - 59. Kod nas je Raheem Sterling najviše puta odjenuo nacionalni dres - 61", naveo je Jenas i poručio kako je to godinama hendikep za Englesku.

"Hrvatski vezni red isti je deset godina, a mi opsesivno mijenjamo igrače. Zbog tog nam je teško pronaći ritam", poručio je među ostalim.