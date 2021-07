Danska nogometna reprezentacija će u srijedu (21 sat) na londonskom Wembleyju pokušati pobijediti favoriziranu englesku reprezentaciju i po drugi put u povijesti se domoći finala Europskog prvenstva, a izbornik Kasper Hjulmand najavio je uoči polufinala da se njegova momčad neće pomiriti s ulogom autsajdera.

"Ne sviđa mi se mentalitet autsajdera… mi svakako nismo favoriti, ali ne igramo nogomet kao autsajderi, koji se samo brane i nadaju se", rekao je danski izbornik u utorak na konferenciji za medije.

"Mi želimo preuzeti kontrolu i biti što proaktivniji, znajući da su naši suparnici vrlo snažni i da ćemo u nekim razdobljima utakmice morati vrlo naporno raditi u obrani. Mi ne razmišljamo kao autsajderi, nego želimo stvarati, napadati i biti proaktivni."

'Potrebni su nam izazovi'

Hjulmand se ne plaši izazova koji je pred njegovim izabranicima. "Nema sumnje da će biti teško. Imamo toliko dobrih igrača i potrebni su nam ovakvi izazovi kojima moramo pristupiti s razmišljanjem da možemo pobijediti bilo koga tko nam se suprotstavi, bez obzira o kome se radi."

Danski veznjak Pierre-Emile Hojbjerg poštuje suparničku momčad. "Mislim da Engleska ima fantastičnu momčad. No, mi ćemo dati sve od sebe da izađemo kao pobjednici", rekao je Hojbjerg.

Nema sumnje da bi za ovu dansku reprezentaciju i njezinog izbornika ulazak u finale bio fenomenalno postignuće, pogotovo nakon što su u prvoj utakmici ostali bez najboljeg igrača Christiana Eriksena koji se uspješno oporavlja od zastoja srca.

"To je ono o čemu sanjamo. Nisam to uspio kao igrač, ali za to igramo. Zamislite da uspijemo svladati Englesku na Wembleyju. Teško možete zamisliti nešto veće od toga", zaključio je Hjulmand.