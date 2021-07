Odlaskom Marija Mandžukića u reprezentativnu mirovinu nakon osvajanja srebra na SP-u u Rusiji pokazalo se kako Zlatko Dalić nema pravu zamjenu za njega. Dokaz tomu je i netom završeni nastup na Europskom prvenstvu kada je izbornik bio prisiljen u napad stavljati Antu Rebića, kojem to nije prirodna pozicija.

A zašto Hrvatska proizvodi toliko kvalitetnih veznih igrača, a nedostaje pravi killer jedno je od pitanja koje je postavljeno Igoru Cvitanoviću tijekom gostovanje u HRT-ovoj emisiji Europeo.

"Teška tema, sjećam se da sam 2007. godine došao raditi u Dinamo i da nekih dvije godine sam radio samo s napadačima u klubu, ali nekako sam nakon toga shvatio velike probleme u radu s napadačima. Zašto? Puno trenera se bavi sa svim drugim, osim s onim što svaka pozicija treba raditi. Puno trenera se bavi samo s grupnom taktikom, puno trenera se bavi nekim nebitnim stvarima u razvoju djece", rekao je Cvitanović i nastavio.

"Ono što je po meni najvažnije - počeli smo kopirati neke trendove koji su u svijetu, ili ono što su neke određene ekipe stvorile, a to je da nam krila igraju na kontra nogama. Znači, na desnoj strani igra ljevak, a na lijevoj dešnjak i premalo centaršuteva dobivamo da bi se razvijao taj centralni napadač. Tako se onda i trenira, rade se igre u malim prostorima, premalo završnica, premalo kreativnih stvari gdje će napadač doći u one situacije u 16 metara. Tako da, generalno, veliki je problem u hrvatskom nogometu baš to", poručio je.

Svoje mišljenje o ovoj temi dao je i Mario Carević.

"Ta je pozicija deficitarna, globalan problem, znamo da kad iskoči netko dobar, odmah vrijedi nekoliko stotina milijuna eura. Jednostavno, takva je situacija sad, puno je tu vjerojatno razloga sad zašto je tako, ali to je preširoka tema", pojasnio je.