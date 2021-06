Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala EURA kao drugoplasirana momčad skupine D zahvaljujući 3:1 pobjedi protiv Škotske u Glasgowu u susretu 3. kola.

Hrvatska je povela golom Vlašića (17'), poravnao je McGregor (42'), da bi u drugom poluvremenu "senatori" Modrić (62') i Perišić (77') osigurali pobjedu Hrvatskoj koja ju je odvela u osminu finala.

Bila je ovo šesta utakmica Hrvatske i Škotske i prva pobjeda Vatrenih koji su u ovoj utakmici postigli više pogodaka protiv Škotske nego u svih pet prethodnih ogleda zajedno.

Reakcije škotskih legendi

Nakon utakmice oglasili su se putem škotskih medija legendarni bivši reprezentativci Škotske koji su posebno nahvalili Luku Modrića.

Kris Boyd: "Modrić je bio fantastičan sinoć i bio je užitak gledati ga. Jasno je zašto je osvojio Zlatnu loptu pored Messija i Ronalda. Vladao je terenom i okrunio to fantastičnim pogotkom.“

Ally McCoist: "Modrić je najbolji igrač na terenu, on je milju ispred svih. Užitak je gledati ga. Gol je izvrstan. Slomio nam je srca, ali je izvrstan."

Willie Miller: "Modrić je bio briljantan danas, bio ga je pun teren. Ne možemo ništa učiniti oko toga. Teško mu se samo i približiti ako se obrambeni igrač."

Scott Brown: "Luka je odigrao 90 minuta, i zgleda kao da bi mogao još 90. on ima te male dodire, varke i viziju igre. Dalić mu je dao slobodu da igra kako hoće, a on mu je to vratio na najbolji način."