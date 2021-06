Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra najvažniju utakmicu na ovom Europskom prvenstvu. Vatreni će protiv Škota igrati za plasman u drugi krug, a samo pobjeda može ih tamo odvesti, baš kao i Škote.

No, da bismo to postigli, trebamo srušiti dvije velike tradicije. već je nadaleko poznat podatak da Hrvatska nije nikad pobijedila Škotsku u povijesti, tako da će to morati pasti baš danas.

Također, Hrvatska će večeras igrati u kockastim dresovima, koji nam nisu donijeli sreću. Naime, u njima smo izgubili tri četvrtine utakmica, uključujući i finale SP-a, dok su nam ovi crni dresovi bili puno sretniji.

Podrška stotinjak navijača

Dalićeva momčad će, kao i protiv Češke, u Glasgowu imati podršku tek stotinjak onih najupornijih navijača koji su u Glasgow došli unatoč strogim epidemiološkim mjerama. Hrvatski navijači morali su biti u samoizolaciji deset dana po dolasku u Škotsku, ali ih to nije spriječilo da dođu podržati reprezentaciju koja je oslabljena upravo time što na Euru nemaju navijačku podršku na koju su se naviknuli inače i koja im jako puno znači.