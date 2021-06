U odlučujućoj utakmici za plasman u nokaut fazu Europskog nogometnog prvenstva Španjolska je u Sevilli svladala Slovačku s uvjerljivih 5:0 , što je Furiji donijelo drugo mjesto u skupini E i dvoboj protiv Hrvatske u osmini finala 28. lipnja u Kopenhagenu.

Hrvatska je u svojoj posljednjoj utakmici grupne faze bila uvjerljiva protiv Škotske. Vatreni su pobijedili 3:1 i, uz pomoć Engleza koji su pobijedili Češku, osigurali drugo mjesto u skupini.

Zanimljivo, ugledni španjolski dnevnik AS objavio je danas tekst na koji su stavili naslov "Hrvati su se prestrašili Španjolaca".

AS navodi kako je vijest da Hrvatska igra protiv Španjolske odjeknula kao bomba u Rovinju, "malom gradu u Istri u kojem Hrvatska ima kamp". Španjolci su ovaj navodni strah izvukli iz izjava izbornika Dalića, no čini se da je ipak tu riječ o 'nabrijavanju' pred utakmicu.

Podsjetimo, izbornik Dalić još je jučer reagirao na činjenicu da idemo na Španjolce u osmini finala.

Dalić: 'Neće ni njima biti lako'

"Čeka nas jedan od najtežih mogućih protivnika. Bilo bi lakše sa Šveđanima, ali što je tu je. Španjolska je danas pokazala kvalitetu s ovih 5:0. Mlada, brza, energična momčad. Čeka nas jedan od najvećih protivnika u ovom dijelu natjecanja, sa Šveđanima bi bilo kud i kamo lakše, ali što je, tu je. Španjolska je danas protiv Slovačke pokazala svoju kvalitetu, pobijedivši 5:0. Riječ je o mladoj, brzoj i energičnoj momčadi, čija se igra bazira na visokom presingu, na puno kombinatorike i ulazaka u prazan prostor", rekao je Dalić pa dodao:

"Morat ćemo biti jako dobri da im se suprotstavimo, ali imamo mi svojih kvaliteta pa neće ni njima biti lako. Bit će to utakmica velikog naboja i pritiska, ali možemo igrati sa Španjolcima. To smo, uostalom, i dokazali u drugoj međusobnoj utakmici Lige nacija. Međutim, to je sad sasvim druga momčad, s puno mladih igrača. U prvim dvjema utakmicama na Euru odigrali su neodlučno, ali bili su puno bolji od svojih protivnika, stvorili puno prilika. Morat ćemo imati kontrolu lopte, pokušati nametnuti svoj stil igre i napasti ih", kazao je izbornik Zlatko Dalić.