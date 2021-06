Nažalost, Hrvatska je na početku Europskog prvenstva startala s porazom 1:0 od Engleske i samim time vjerojatno neće biti na prvom mjestu skupine D.

Za očekivati je da će Engleska imati pozitivan rezultat i protiv Škotske i protiv Češke, te da će na kraju završiti na prvom mjestu, što znači da će Hrvatska prolazak u osminu finala tražiti s druge ili treće pozicije u skupini, s tim da ako budu treći moraju biti među najbolje četiri trećeplasirane reprezentacije.

Osvajač skupine D igrat će protiv druge momčadi skupine F, takozvane "skupine smrti", koju igraju Francuska, Njemačka, Portugal i Mađarska i upravo je zbog toga uoči početka natjecanja apostrofirano da je u skupini D zapravo najbolje biti na drugom mjestu ili čak trećem kako bi se izbjegao sudar s najvećima.

Ipak, kiks Španjolske protiv Švedske u skupini E mogao bi biti problematičan za Hrvatsku. U skupini E igraju četiri vrlo neugodne reprezentacije, ali u svakom slučaju lakše od onih u skupini F. Tu su Španjolska, Poljska, Slovačka i Švedska. Očekivalo se da će prva momčad skupine biti Španjolska, ali ispada sada kako Furija možda ipak zapne na kojoj poziciji niže jer Slovačka je prva s tro boda i svladali su favoriziranu Poljsku.

Možemo na Španjolsku?

Dakle, može se vrlo lako dogoditi da, ako Hrvatska završi na drugom mjestu, zaigra protiv Španjolske, umjesto protiv Švedske ili Slovačke kako se do sada predviđalo. Trećeplasirana momčad iz skupine D, u kojoj igra Hrvatska, u osmini finala može ići na pobjednika skupine B, gdje su Belgija, Finska, Danska, Rusija, skupine E gdje igraju Slovačka, Španjolska, Švedska, Poljska ili skupine C gdje su Austrija, Nizozemska, Ukrajina, Makedonija. To će, dakako, ovisiti o poretku trećeplasiranih.

Hrvatska svoju sljedeću utakmicu igra u petak 18. lipnja protiv Češke, a nakon toga je posljednje kolo na rasporedu 22. lipnja sa Škotskom. Nakon prvog kola Englezi i Česi imaju po tri boda, a Škotska i Hrvatska su na nuli.