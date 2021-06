Nakon odigranih susreta trećeg kola A skupine EURO-a, reprezentacije Italije i Walesa prošle su u osminu finala, dok je Švicarska osvojila treće mjesto i morat će čekati rasplet u ostalim skupinama kako bi doznala ide li i ona dalje.

Italija je u susretu posljednjeg kola u Rimu pobijedila Wales sa 1-0 upisavši i treću pobjedu u skupini. Pogodak odluke zabio je Matteo Pessina u 39. minuti utakmice. Wales je od 55. minute igrao bez isključenog Ethna Ampadua.

Bila je to 30. utakmica "Azzurra" u nizu bez poraza, čime je izbornik Roberto Mancini izjednačio talijanski rekord star 83 godine. Do sada najduži niz bez poraza "Azzurri su ostvarili od studenog 1935. do prosinca 1938. kada su pod vodstvom Vittoria Pozza nanizali 30 susreta bez poraza pri čemu 24 pobjede i šest remija.

Posljednji poraz Mancini je na klupi "Azzurra" upisao u rujnu 2018. u Lisabonu od Portugala (0-1) u Ligi nacija, a potom nje njegova momčad nanizala 25 pobjeda i pet neodlučenih ishoda.

Švicarci dominantno

U drugom susretu Švicarska je u Bakuu pobijedila Tursku sa 3-1. Strijelci za Švicarsku bili su Haris Seferović (6) i Xherdan Shaqiri (26, 68), dok je Steven Zuber imao tri asistencije. Pogodak za Tursku zabio je Irfan Can Kahveci (62).

Na koncu je Italija osvojila prvo mjesto s devet bodova, Wales i Švicarska imaju po četiri boda, a kako je njihov međusobni susret završio 1-1, odličivala je razlika pogodaka koja je otišla na velšku stranu.

Turska je s tri poraza zaključila natjecanje u skupini.

--------------------------------

EUROPSKO PRVENSTVO 2020

SKUPINA A, TREĆE KOLO, POČETAK 18:00

ITALIJA - WALES 1:0 (Pessina 39')

ŠVICARSKA - TURSKA 3:1 (Seferović 6', Shaqiri 26', 68'/Kahveci 62')

Sastavi:

Italija: Donnarumma - Emerson, Bonucci, Bastoni, Toloi - Verratti, Jorginho, Pessina - Chiesa, Belotti, Bernardeschi

Wales: Ward - Ampadu, Rodon, Gunter - C. Roberts, Allen, Morrell, N. Williams - Bale, Ramsey, James

Sastavi:

Švicarska: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber - Shaqiri - Embolo, Seferović

Turska: Cakir - Muldur, Demiral, Soyuncu, Celik - Ayhan - Under, Kahveci, Tufan, Calhanoglu - Yilmaz

---------------------------------

Završile su obje utakmice!

90' - Još će se igrati tri minute.

89' - Belotti je sada iz okreta s ruba kaznenog prostora opalio po golu, ali Ward je bio na mjestu.

82' - Još je malo ostalo do kraja, a Talijani i dalje imaju utakmicu pod kontrolom.

75' - Bale je promašio 100 postotnu šansu, s nekih 10 metara je išao volejem pucati po golu, ali otišla je lopta daleko iznad gola.

68' - Emerson je sada zapucao sjajnu šansu s nekih desetak metara, nakon odličnog prodora po desnoj strani i povratne lopte.

----------

68' - GOL! Švicarska - Turska 3:1. Shaqiri je opet zabio i to sjajno pod prečku i opet na asistenciju izvrsnog Zubera.

----------

64' - Ne posustaju Talijani i dalje jak tempo, sijevaju akcije po boku, uglavnom preko Chiese, ali nekako se uspijevaju braniti Velšani, sada ih je, recimo, Belottijeva udarca spasio vratar Ward.

-----------

62' - GOL! Švicarska - Turska 2:1. Zabio je Kahveci s ruba kaznenog prostora, nakon sjajne lopte Calhanogula.

-----------

55' - Crveni karton za Ampadua i to izravni! Nevjerica sada kod Velšana. Startao je Ampadu đonom na stajnu nogu Bernardeschija i opravdano je to.

54' - Ramsey je sada imao najbolju šansu za Velšane. Izbio je sam pred Donnarummom uz sam rub kaznenog prostora s desne strane, ali se spetljao tražeći suigrača i na kraju su Talijani pokupili loptu.

53' - I jaoooo! Bernardeschi! Pucao je iz slobodnog udarca s velike udaljenosti i pogodio je stativu, Ward ovo ne bi mogao obraniti da je išlo u gol.

50' - U istom ritmu se igra, Talijani su i dalje dominantni i imaju kontrolu.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme na obje utakmice.

----------------------------------

45' - Kraj prvog dijela u Rimu, a završilo je i poluvrijeme na drugoj utakmici.

42' - Auuu, Pessina je skoro zabio nakon lijepog centaršuta Verrattija s lijeve strane, malo je falilo snage u tom udarcu.

39' - GOOOOOL! PESSINA! Velšani su napravili prekršaj s desne strane na nekih 30 metara u vrlo opasnoj zoni za centaršut. Verratti je preuzeo izvođenje i poslao je loptu prema desnoj strani peterca, a tamo je sjajno utrčao Pessina i samo lagano dotakao loptu te ju preusmjerio u gol.

36' - I dalje sve isto, Talijani imaju 60 posto posjeda i melju Velšane, ali nikako ne uspijevaju zabiti.

30' - Opasno prijete Talijani preko Chiese, sada je pokušao iz teškog kuta s desne strane, ali je pogodio igrača Walesa.

27' - Auuuu! Gunter je iz velike blizine s ruba kaznenog prostora šutirao glavom, ali je za malo promašio gol.

----------------

26' - GOL! Švicarska vodi 2:0 protiv Turske. Strijelac je bio Shaqiri. Primio je odlučnu loptu Zubera na rubu kaznenog prostora i zatim je opalio u desne rašlje i pogodio.

----------------

24' - Belotti! Sjajno je ušao u kazneni prostor s negdje s desne strane na rubu peterca opalio je dijagonalu koja je fijuknula pored gola.

17' - Toloi je probao poluvolejem i pogodio je Pessinu te se lopta dobila ravno u ruke vrataru.

15' - Emerson šutira s velike distance i to ide ravno u ruke vrataru.

11' - Uuuuuu, Belotti je ostao milimetar kratak. Bastoni je sjajno centrirao na peterac, a Belotti je u skoku pokušao nogom preusmjeriti loptu u gol, ali bio je malo prekratak.

8' - Tvrda utakmica, ali Talijani uglavnom imaju posjed i pokušavaju probiti čvrstu obranu Walesa

-----------------

6' - GOL! Pogodak na utakmici Švicarske i Turske, Seferović je zabio! Steven Zuber je dodao loptu Seferoviću na rubu šestnaesterca i ovaj je pronašao donji desni kut sjajnim udarcem.

-----------------

5' - Nema za sada nikakvih uzbuđenja, Talijani ne igraju u onako intenzivnom ritmu kao prve dvije utakmice.

1' - Počela je utakmica. Spomenimo kako Italija praktički igra s B sastavom, dok su Velšani u punom sastavu.