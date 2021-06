Do početka Eura u nogometu još su tri dana a hrvatska nogometna reprezentacija svoj euro nastup započinje u nedjelju u 15.00 na Wembleyju protiv Engleske.

'Nije lako nadoknaditi Strinića, a kamoli Mandžukića, Rakitića i Lovrena'

U generalci za turnir Vatreni su u Bruxellesu izgubili od moćne Belgije 1:0. Hrvatska je odigrala bolju utakmicu nego protiv Armenije prošlog tjedna ali svejedno se vidjelo kako nije sve još skroz uštimano. Jasno kako su potrebni rezovi u ovoj reprezentaciji Hrvatske koja nije ni sjena onoj od prije tri godine kada smo bili viceprvaci svijeta ali vremena za nešto radikalno više nema.

Sportski novinar Ivo Mikuličin u studiju HRT-a rekao je da se moramo pomiriti da to nije ista momčad kao momčad iz Rusije. Time ništa ovo nije kazao. Ovo nikako nije ta momčad koja je imala ono nešto više...

"Prije dva dana gledao sam snimku utakmice Hrvatska - Engleska iz Rusije. To je rat svjetova i ova momčad nije ni kvalitetom, ni funkcionalnošću ni pristupom slična onoj iz Rusije. Nije lako nadoknaditi Strinića, a kamoli Mandžukića, Rakitića i Lovrena koji su u Rusiji odigrali možda svoje najbolje utakmice karijere", rekao je Mikuličin i dodao:

"Mi nemamo špicu. Petković nije ni Lukaku ni Kane, on je jedna netipična devetka", kazao je Mikuličin te dodao da je najbolnije što nemamo bokove...

Zdravko Reić se nadovezao i kazao kako ova reprezentacija nije gladna:

'Mladi koji dolaze nemaju tu strast da nešto naprave'

"Oni su sve odradili i svo veselje proživjeli u Rusiji, a ovo sada je njihovo odrađivanje. I mladi koji dolaze nemaju tu strast da nešto naprave. Mislim da će nam biti veliko razočaranje i bio bi sretan da bar kao treći u grupi uđemo u osminu finala. Mislim da nam je to maksimalan domet", istaknuo je Reić.

"Mi čekamo u reprezentaciji Kovačića kao Godota i nadamo se da će on proraditi. On je taj koji je na početku karijere u utakmici s Islandom prodorom kroz cijeli teren osigurao pobjedu iako smo imali igrača manje. On u tom smislu danas ne postoji", naglasio je Mikuličin dodavši kako je i dvojbeno treba li igrati Kovačić ili Vlašić i Petković ili Kramarić.