Engleski vratara Sam Johnstone debitirao je ove subote u pobjedi protiv Rumunjske i oduševio. Kako je riječ o igraču West Bromwicha, The Sun je odlučio kontaktirati Slavena Bilića, nekadašnjeg trenera tog kluba kako bi im govorio o svom bivšem igraču.

"On je sjajan momak, smiren je i naporno radi. Nema nikakve veze to što nikad nije zaigrao za Manchester United. Kad ljudi stižu iz velikih klubova, znaju kako se treba ponašati. S njim smo u prvoj sezoni u West Bromwichu ostvarili promociju, a u drugoj je bio jedan od naših ključnih igrača u Premier ligi. Dokazao je svoju vrijednost, unatoč ispadanju iz lige", rekao je Bilić

Miran momak

"On nije glasan momak. Jako je smiren i ne priča puno. On vam daje samopouzdanje svojom smirenošću. Opušten je, ali nije uspavan već usredotočen. U početku sam mu govorio da mora biti glasniji, a kasnije shvatio da je on jedan od onih koji svojim stavom može smiriti sastav. Njemu je svejedno igra li utakmicu Europskog prvenstva ili meč protiv Barnsleyja. To dolazi iz karaktera, ali i toga da se u velikim klubovima uvijek nalazite pod povećalom'', nastavio je.

"Sam je vrhunski golman, odlično igra nogom, tehnika mu je sjajna, a toliko je brz da se može baciti na jednu stranu, a onda zaustaviti nemoguć udarac na drugoj. Zna što mu je raditi, ne trebate mu dvaput govoriti što da radi", poručio je Bilić.