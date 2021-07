Izbornik engleske nogometne reprezentacije Gareth Southgate preuzeo je u potpunosti odgovornost za poraz u finalu Europskog prvenstva od Italije koja je do naslova stigla boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Za Englesku su posljednja tri izvođača bili mladići Marcus Rashford, Jadon Sancho i Bukayo Saka koji nisu uspjeli pogoditi mrežu.

"Pripremali smo se za to najbolje što smo mogli i to je moja odgovornost. Ja sam birao igrače koji će pucati", izjavio je Southgate za televizijsku postaju ITV.

"Nitko nije sam u toj situaciji. Odlučili smo napraviti zamjene na kraju utakmice. Pobjeđujemo i gubimo zajedno kao momčad", dodao je engleski izbornik koji je izvođenje odlučujućeg udarca s bijele točke dao Bukayu Saku, jednom od najmlađih u reprezentaciji.

"Ja sam odlučio da će on pucati i to je potpuno moja odgovornost. Nije on kriv, ni Marcus ili Jadon. Radili smo na tome na treninzima i došli smo do tog redoslijeda. To je bila moja trenerska odluka. Uvijek postoji rizik, ali oni su bili najbolji. Kad uvodiš toliko napadača, onda to moraš napraviti kasno. Bila je kocka, ali da smo se kockali prije, mogli smo izgubiti već u produžetku", izjavio je Southgate.

Kane: 'Boljet će nas ovo neko vrijeme'

Kapetan engleske nogometne reprezentacije Harry Kane izjavio je za BBC da će poraz od Italije na jedanaesterce u finalu EURA odigranom na Wembleyju "boljeti još neko vrijeme".

"Igrali smo protiv vrlo dobre momčadi. Imali smo idealan početak. Možda smo se malo previše povukli. Ponekad, kad povedeš tako rano, može se dogoditi da pokušaš ublažiti pritisak. Činilo se da imamo kontrolu, nisu nam stvarali previše prilika. U produžetku smo preuzeli igru i imali nekoliko poluprilika. Dečki nisu mogli dati više. Nakon jedanaesteraca uvijek ostaje najgori osjećaj na svijetu, ako izgubiš. Imali smo fantastičan turnir - trebali bi biti ponosni i visoko držati glavu. Ovo će nas boljeti sada, a boljet će još neko vrijeme", izjavio je Kane.