Samo je dan ostao do obračuna hrvatskih i engleskih nogometaša an Wembleyu. Uoči prve utakmice Vatrenih na Euru 2020 izbornik mlade reprezentacije, Igor Bišćan, napisao je tekst za Daily Mail u kojem je otkrio tajnu uspjeha hrvatskog sporta.

Bivša zvijezda Liverpoola istaknula je kako klinci u Hrvatskoj sanjaju da će jednog dana postati Luka Modrić, ali i da su Hrvati prirodno talentirani za nogomet te da će nastaviti proizvoditi izvrsne igrače.

"Mi ovdje kažemo kako grad nije grad ako nema crkvu i nogometno igralište", započeo je Bišćan želeći napomenuti kako se jako puno djece u Hrvatskoj igra nogomet te da svako selo ili grad imaju nogometni klub.

Dio tradicije

"Postoji ljubav prema sportu i on je jako bitan dio naše kulture i tradicije. Rukomet, košarka i tenis su jako popularni, ali nogomet je svijet za sebe. On je prvi izbor. Nama je najvažnija stvar kontinuirani uspjeh reprezentacije i kako naši i mali i veliki klubovi nastoje održati tu ljubav prema nogometu i želju za igrom. Presudno je i to što su Hrvati prirodno talentirani za sport. Ne moramo se brinuti oko nogometne budućnosti. Mislim da ćemo i dalje imati sjajne igrače", dodao je.

"Pogledajte samo Davora Šukera i Luku Modrića. Jedan je Zlatna lopta, a Šuker je 1998. bio drugi iza Zidanea. To je fenomenalno postignuće. Modrić je dobio nagradu kojom su dominirali Messi i Ronaldo i to je zapanjujuće. On je inspiracija brojnim klincima, koji žele biti poput njega", smatra Bišćan.

Tri imena

"Ako pogledate posao koji trenutačno obavljam, jako sretan što radim s nekim sjajnim mladim igračima. Ako trebam izdvojiti tri imena, to su Luka Ivanušec, Lovro Majer i Joško Gvardiol", kazao je.

Istaknuo je kako je trenersku karijeru započeo u drugoligašu Rudešu i da je od tada dosta napredovao.

"Puno toga naučio sam od trenera koji su me vodili tijekom karijere. Puno primjenjujem stvari koje sam naučio od Gerarda Houlliera u Liverpoolu. Ljudski i socijalni aspekti su najvažniji kod treniranja kako bi grupa dobro funkcionirala i tako osigurala pozitivan utjecaj na mlade ljude koje trenirate. Zauvijek ću ga se sjećati kao gospodina i velikog čovjeka", završio je.