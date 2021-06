U redovima škotske nogometne reprezentacije nisu skrivali tugu što niti u jedanaestom pokušaju nisu uspjeli proći skupinu na nekom velikom natjecanju.

"Večeras smo igrali protiv ekipe koja je prekaljena na turniru i koja je znala odigrati treću utakmicu u skupini, a mi nismo. Zbog toga idemo kući, a Hrvatska prolazi," kazao je škotski izbornik Steve Clarke.

"Tužan sam zbog igrača. Dugo smo čekali kako bi došli na neki veliki turnir i dobra skupina igrača nas je dovela ovdje. Tijekom grupne faze bilo je puno dobrih stvari, ali u konačnici ne i bodovi koji su nam trebali," poručio je.

A nezadovoljan predstavom svoje domovine bio je legendarni Graeme Souness.

Samo nabijali loptu

"Ne želim biti jedan od onih koji pljuje po svojoj naciji, ali jako sam razočaran. Protiv Hrvatske smo igrali samo na jedan način, a to je da svi, od golmana pa do svih ostalih, samo nabijamo loptu što dalje. Pa to je nogomet koji se igrao u prošlosti. Izgubili smo jer nismo igrali nogomet, nitko nije bio sposoban odigrati pas po zemlji", kazao je u analizi za ITV i nastavio.

"Hrvatima je to odgovaralo, bili su oduševljeni što nam igru vodi golman. Lopta je stalno letjela po zraku i tako smo omogućili Dejanu Lovrenu da lagano skupi sve te balone te ih spušta veznjacima. Od tamo je sve kretalo u valovima prema našem golu", poručio i naglasio kako je uvjeren da ova generacija Škotskih nogometaša može igrati nogomet što su pokazali protiv Engleske.

Škoti su Euro otvorili porazom od Češke, potom su remizirali protiv Engleske, a u susretu za prolaz izgubili od Hrvatske.