Danska nogometna zvijezda Christian Eriksen prvi je put progovorio za medije nakon srčanog zastoja u subotu za vrijeme utakmice Eura protiv Finske u Kopenhagenu. Fantastični 29-godišnjak je rekao da se osjeća bolje, ali kako pokušava "razumjeti što se dogodilo".

'Neću odustati, stvarno želim razumjeti što se dogodilo'

"Neću odustati, stvarno želim razumjeti što se dogodilo", stoji u naslovu britanskog tabloida The Suna koji je prenio njegove izjave dane La Gazzetti Dello Sportu.

Inače, Eriksenu su 13 minuta vršili reanimaciju (defibrilaciju), nakon čega se probudio i onda je iznesen na nosilima u kola hitne pomoći te ravno u bolnicu.

U nedjelju je potvrđeno da je bivši nogometaš Tottenhama pretrpio srčani zastoj, ali da je stabilan.

"Hvala svima, neću odustati. Sad se osjećam bolje, ali želim razumjeti što se dogodilo. Želim zahvaliti svima na svemu što ste učinili za mene", kazao je Eriksen Talijanima. Njegov prijatelj i agent Martin Schoots također je dodao:

"Razgovarali smo jutros (nedjelja). Zafrkavao se, bio je dobro raspoložen, bio je dobro. Svi želimo razumjeti što mu se dogodilo, i on to želi isto: liječnici provode detaljne preglede, trebat će vremena. Bio je sretan jer je shvatio koliko je ljubavi oko njega. Poruke su mu stizale iz cijelog svijeta. A posebno su ga se dojmili oni iz svijeta Intera: ne samo suigrači koje je čuo kroz chat, već i navijača. Christian se ne predaje. On i njegova obitelj žele zahvaliti svima. Pola svijeta nas je kontaktiralo, svi su bili zabrinuti. Sad se samo mora odmoriti, s njim su supruga i roditelji. Također sutra (ponedjeljak) ostat će na promatranju, možda čak i u utorak. Ali u svakom slučaju želi bodriti svoje suigrače protiv Belgije", rekao je Martin Schoots.

'Već je bio gotov, pretrpio je srčani udar, morali smo izvršiti oživljavanje'

Liječnik danske nogometne reprezentacije Morten Boesen izjavio je u nedjelju kako je Christian Eriksen pretrpio srčani udar na terenu tijekom utakmice protiv Finske na EURU te kako ga se oživljavalo na travnjaku, no kako uzrok još nije poznat.

"Već je bio gotov, pretrpio je srčani udar, morali smo izvršiti oživljavanje. Uspjeli smo koristeći defibrilaciju. Pretrage koje smo napravili po dolasku u bolnicu pokazuju kako je sada dobro, ali nemamo nikakvo objašnjenje zašto se dogodilo to što se dogodilo", izjavio je Boesen.

Danski izbornik Kasper Hjulmand kazao je kako je razgovarao s Eriksenom koji mu je rekao da se ne sjeća gotovo ničega vezanog uz svoj kolaps na travnjaku.

"Kazao mi je kako se osjeća da bi se mogao vratiti na teren i ponovno igrati. Još mi je rekao da se mi vjerojatno osjećamo lošije od njega. Christian se najbolje osjeća kada mu je lopta u nogama, u odličnom je raspoloženju, a to je veliko olakšanje za sve ostale igrače", rekao je Hjulmand.

'Utakmica se nastavila dva sata kasnije'

Igrač milanskog Intera pao je u nesvijest, a liječnička služba odmah je jurnula prema njemu i počela s oživljavanjem. Eriksen je potom na nosilima koja su bila zaklonjena bijelim platnom iznesen s terena i hitno prevezen u bolnicu, a utakmica je prekinuta. Danski nogometni savez je kasnije objavio kako je Eriksen budan i stabilan.

Utakmica se nastavila dva sata kasnije, a Uefa je objavila kako su igrači obje momčadi pristali na nastavak susreta nakon što su čuli dobre vijesti iz bolnice.