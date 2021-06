Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u osminu finala EURO-a nakon što je u susretu 3. kola D skupine u Glasgowu pobijedila Škotsku s 3-1. Golove za Hrvatsku zabili su Nikola Vlašić (17), Luka Modrić (62) i Ivan Perišić (77), dok je za Škotsku pogodio Callum McGregor (42).

Hrvatsku sada 28. lipnja u Kopenhagenu u osmini finala čeka drugoplasirana ekipa iz skupine D u kojoj su Švedska (4), Slovačka (3), Španjolska (2) i Slovačka (1), a u zadnjem kolu sastaju se Švedska - Poljska i Španjolska - Slovačka.

A na toj utakmici izbornik Zlatko Dalić neće moći računati na Dejana Lovrena. Branič vatrenih zaradio je žuti karton na ovom susretu, a to mu je drugi na prvenstvu pa će morati s tribina navijati za svoje igrače. No, to njega nije pretjerano rastužilo što se može vidjeti po njegovoj objavi na Instagramu.

"Takooo jeeee….bravo cijela ekipa. Idemo dalje", napisao je s osmijehom na licu.