Brončani s posljednjeg svjetskog nogometnog prvenstva, Belgijanci otvorili su Europsko prvenstvo uvjerljivom 3:0 pobjedom protiv Rusije u St Peterburgu.

Belgija je rutinski stigla do pobjede protiv "Zbornaje", a golove su zabili Romelu Lukaku (10', 88') i Thomas Meunier (34'). Jedan od favorita turnira imao je još nekoliko prilika, no rezultat se više nije mijenjao.

Lukaku je svoje pogotke posvetio svom suigraču iz Intera Christianu Eriksenu koji je ranije danas pao u nesvijest usred utakmice protiv Finske.

Pobjeda Finske

U prvom susretu iz ove skupine Finska je u svom premijernom nastupu na europskim nogometnim prvenstvima u Kopenhagenu pobijedila Dansku sa 1:0 priredivši prvo veliko iznenađenje na EURO 2020.

Nažalost, dvoboj u Kopenhagenu obilježio je događaj iz 43. minute utakmice kada se danski veznjak Christian Eriksen srušio na travnjak.

Igrač milanskog Intera i suigrač hrvatskih reprezentativaca Marcela Brozovića i Ivana Perišića, pao je u nesvijest, a liječnička služba odmah je jurnula prema njemu i počela s oživljavanjem. Eriksen je potom na nosilima koja su bila zaklonjena bijelim platnom iznesen s terena i hitno prevezen u bolnicu, a utakmica je prekinuta. Danski nogometni savez je kasnije objavio kako je Eriksen budan i stabilan.

Utakmica se nastavila

Utakmica se nastavila u 20.30 sati, a UEFA je objavila kako su igrači obje momčadi pristali na nastavak susreta nakon što su čuli dobre vijesti iz bolnice. Prvo se igralo posljednje četiri minute prvog poluvremena, zatim je uslijedila pauza od 5 minuta, nakon čega i drugo poluvrijeme. Pogodak odluke zabio je Joel Pohjanpalo u 60. minuti.

Danska je u 74. minuti mogla izjednačiti, no Pierre-Emile Hojbjerg nije realizirao jedanaesterac. Finski vratar Lukaš Hradecky lakoćom je obranio udarac veznjaka Tottenhama.

U prvom susretu 2. kola u ovoj skupini 16. lipnja sastaju se Finska i Rusija (St Petersburg), a dan kasnije u Kopenhagenu će igrati Danska i Belgija. Posljednje kolo u skupini donosi oglede Rusije i Danske (Kopenhagen), te Belgije i Finske (St Peterburg), a oba susreta su 21. lipnja.

Belgija - Rusija 3:0

Belgija: Courtois; Boyata, Vertonghen, Alderweireld – Tielemans, Dedoncker, T. Hazard, Castagne - Carrasco, Mertens, Lukaku

Rusija: Šunin; Džikija, Žirkov, Fernandes – Ozdoev, Barinov, Golovin, Zobnin, Kuziajev - Džuba

Kraj utakmice.

88' To bi bilo to. Meunier za Lukakua, Lukaku za 3:0. Belgija je zgrabila tri boda, možemo to sad već sa sigurnošću reći.

86' Bližimo se samom kraju utakmice i jasno postaje da će Belgija uzeti tu lagana i zaslužena dva boda. Pao je ritam igre, kao da svi samo čekaju da sve to završi.

71' Evo nam i Edena Hazarda, ulazi u igru, a izlazi Dries Mertens.

59' Rusi pokušavaju nešto, ali uspješno se brani Belgija. Njihova obrana zasad izgleda jako dobro.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog poluvremena.

43' Ozlijedio se i legendarni Žirkov, a ušao je Karavaev.

34' Nova loša reakcija ruske obrane i to je 2:0. Meunier je strijelac nakon što je ruska obrana loše reagirala na centaršut Thorgana Hazarda. Šunin je odbio tu loptu, ali prvi na njoj je bio Meunier koji je povećao vodstvo svoje momčadi.

30' I Rusi moraju mijenjati. Kuziajev izlazi iz igre, a ulazi Čerišev.

28' Loše vijesti za Belgiju. Castagne je morao izaći zbog ozljede, a ušao je Thomas Meunier.

23' Odlična utakmica igra se u Rusiji! Thorgan Hazard je bio sad u prilici, ali dobro reagira vratar Rusije.

14' Prijete i Rusi. Fernandes je pucao glavom, bila je to dobra pozicija, no završila je lopta kod Courtoisa.

10' Evo gola! Lukaku je zabio nakon velike greške ruske obrane i Belgija vodi 1:0. Bila je to jedna lopta koju su Rusi trebali očistiti, no nisu reagirali najbolje i Lukaku takve prilike ne propušta. Nakon što je zabio gol, povikao je u kameru "Chris, volim te!" te tako odao počast Eriksenu koji je igrao s njim u Interu.

10' Nismo u prvih 10 minuta vidjeli neke posebno velike prilike, ali, iznenađujuće, Rusi su ti koji su nešto bolji i konkretniji. Iako Belgija ima veći posjed lopte, zasad ne mogu prići ruskom golu.

1' Počela je utakmica u Sankt Petersburgu.

Rusija večeras od 21 sat u Sankt Peterburgu dočekuje reprezentaciju Belgije za koju mnogi vjeruju kako je jedna od najvećih favorita ovogodišnjeg Europskog nogometnog prvenstva.

Prema FIFA-inoj ljestvici, Belgija je trenutno prva reprezentacija svijeta. Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji bila je treća, a ovogodišnji cilj je minimalno finale.

Belgija nikada nije izgubila utakmicu od Rusije, a sedam puta su se do sada međusobno susretali. Pet puta je pobijedila, a Rusi su uspjeli izvući samo dva remija, i to u prijateljskim ogledima.

Riječi izbornika

"Slažem se da je prva utakmica često najteža na turniru. Moramo na fizički i psihički dobar način ući u turnir. Bit će to ozbiljan test za nas, ali znam da možemo odigrati kako treba. Doduše, oni nas također dobro poznaju, a imat će i podršku svojih navijača, neće biti lako", rekao je uoči utakmice izbornik Belgije Roberto Martinez, a susret je najavio i izbornik Rusije Stanislav Čerčesov:

"Već smo igrali protiv njih u kvalifikacijama. Dobra su momčad, ambiciozna, snažna, s jako dobrim izbornikom i igračima. Nije iznenađenje da su već nekoliko godina prvi na svijetu. Naše dosadašnje utakmice bile su festival nogometa za navijače. Razumijemo svoju poziciju, nismo među favoritima turnira, ali to ne znači ništa."