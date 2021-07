Nevjerojatna količina mržnje bila je usmjerena prema Engleskoj proteklih dana pa i tjedana. Jučer je čitava priča eskalirala, kad je gotovo čitav nogometni svijet bio uz Azzurre, samo da Englezi ne osvoje domaći Euro. Na kraju je finale završilo na način da su Talijani uzeli trofej, nakon lutrije jedanaesteraca ukupnim rezultatom 4:3.

Englezima neke stvari nisu bile potrebne

Mnogi će reći da su Englezi sami navukli mržnju zbog spornog penala koji je, reći će mnogi, na prevaru iznudio Raheem Sterling u polufinalu protiv Danske. Mnoštvo je i onih koji hejtaju Engleze, jer su jedino oni uveli stroge mjere za COVID-19, po kojima su svi navijači koji su ušli na Otok morali u desetodnevnu izolaciju, zbog čega je mnoštvo reprezentacija bilo zakinuto za podršku, dok su je oni imali i ključne utakmice igrali pred polupunim ili punim Wembleyjem.

No razloga za hejtanje Engleske ima više, a engleski novinar Charlie Parker-Turner naveo ih je pet u svom blogu na portalu Colossus.

'Football’s Coming Home'

"Nijedna pjesma nije ujedinila ljude u Engleskoj poput Three Lions Franka Skinnera, Davida Baddiela i The Lightning Seeds. Objedinjuje sve navijače Engleske u savršenom skladu i ujedinjuje ostatak Europe u kolektivnom kratkotrajnom bijesu od točno 3 minute i 46 sekundi.

Ideja da engleski navijači pjevaju 'Football's Coming Home', jer su svim srcem vjerovali da će Harry Kane podići pehar 11. srpnja, je mit, to je postala stvarnost tek u proteklih dvije utakmice.

Međutim, ljubitelji drugih nacija preziru tu pjesmu. S tim da se Kasper Schmeichel čak našalio 'Je li nogomet ikad bio kod kuće?' - na tiskovnoj konferenciji prije danske utakmice s Engleskom. Izgledi za povratak kući, za osvajanje trofeja, znatno su se poboljšali zbog tog pariranog penala, hvala Kasper. Zbor mnoge zavara kako misle da je pjesma engleska oholost, umjesto da slušaju tekstove koji raspravljaju o neodoljivim i razočaravajućim prethodnim turnirima.

Razumljivo je da se drugima ne sviđa pjesma, ali izgleda da je želja za izbacivanjem nacije s turnira zbog nekoliko tekstova prevladala. Međutim, očito je to dio razloga koji stoji iza mržnje prema Engleskoj.

'Nije bilo putovanja navijača'

"Unatoč tome što su Euro 2020 ugostile brojne zemlje, činilo se da je Engleska domaća zemlja za navijače Engleske. Tri lava su samo jednom gostovali na Wembleyu kada su putovali u Rim pobijedivši Ukrajinu rezultatom 4: 0, dok je većina ostalih sastava redovito prelazila granice.

U odnosu na belgijsku momčad, koja nikada nije igrala u istoj zemlji uzastopne utakmice, ova je momčad Engleske imala veliku prednost. Iako misao o sjedenju u privatnom avionu s uslugom od pet zvjezdica ne zvuči posebno naporan, putnici mogu umoriti igrače. Također je potrebno smanjiti količinu vremena dostupnog za taktičke analize, sesije oporavka i treninge - sve vrlo važno za nokaut turnir kada se igre igraju svakih nekoliko dana.

Međutim, Engleska je morala osvojiti svoj Wembleyjev put tako što je došla prva u svojoj skupini, a da su došle druge onda bi morale otputovati u Dansku na osminu finala itd. Također, naravno, tu je i prednost doma. kada igrate pred mnoštvom u kojem dominiraju vaši navijači, ali govorimo o profesionalnim nogometašima s punim radnim vremenom i oni bi trebali biti sposobni za performanse u najboljim mjestima gdje god se nalazili".

'Zviždali suparničkim himnama' - između ostalim i 'Lijepoj našoj' na otvaranju Eura na Wembleyju

"Tijekom posljednjih nekoliko utakmica neki su navijači Engleske izviždali suparničke državne himne prije početka, što je očito prilično besklasno i nepoštovanje, te je zapalilo vatru mržnje prema nama. Navijači su prije nešto više od tjedan dana ugušili njemačku himnu na Wembleyu, a ponovilo se i ranije ovog tjedna kada je danska momčad pjevala svoju himnu.

Je li to moguće spriječiti? Ne baš. UEFA je to vrlo jasno dala do znanja optuživši engleski FA za "smetnje koje su izazvale njegove pristaše tijekom državne himne". Ali, to se izviždanje dogodilo samo primjetno u posljednjih nekoliko utakmica, dok je protuengleska brigada bila na snazi ​​od samog početka, pa ovo ne može biti njihovo jedino opravdanje za mržnju Engleske".

'Povijest'

"Prošlost je prošlost. Ipak, čini se da mnogi još uvijek s pravom ili nepravdom mrze Englesku zbog njene kolonijalne povijesti. Polako, ali sigurno vladavini Britanije nad drugim zemljama došao je kraj, a većini je dana neovisnost. Međutim, povjesničari među nogometnim navijačima još uvijek mrze engleske nogometne reprezentacije zbog presuda njihove zemlje prije njihova vremena.

Engleska je danas jedna od najraznolikijih nacija na svijetu. Gotovo polovica engleskog sastava Euro 2020 dolazi iz obitelji koje su imigrirale u Englesku, pri čemu to naglašava priča zvijezde Raheema Sterlinga, koji je u Englesku s Jamajke došao kao dijete.

Uz to, kako bi pokazali koliko je daleka prošlost Engleska došla, Three Lions su jedina momčad koja još uvijek kleči pred svaku utakmicu".

'Jer to je Engleska'

"Jedan od razloga koji će uvelike objasniti zašto se čini da svi trenutno mrze Englesku jest taj što nema razloga. Ne postoji objašnjenje 'one size for all' zašto je Europa preuzela na sebe podršku svim momčadima s kojima se Gareth Southgate suočava ovog ljeta. Jednostavno mrze engleske ljubitelje nogometa.

Ne možete ne osjetiti da, ako Francuzi, Talijani ili Belgijci pjevaju pjesmu o osvajanju trofeja, ne bi došlo do sveopćeg bijesa. Ako su izviždali državne himne, možda će biti nekoliko usputnih komentara, ali ništa previše važno. Ipak, kad je Engleska u pitanju, to je onda najgora stvar na svijetu. Možda se upravo pogrešno tumači nacija koja obuzima nogometnu strast? Nikad nećemo to saznati. Ali ono što znamo jest da ako ga Southgate i suradnici uspiju donijeti kući, ako osvoje netko natjecanje, neće dobro proći, pa svi će ih razapeti".

Za spomenuti da, što se tiče zviždanja himnama suparničkih reprezentacija, taj sramotni trend Englezi su započeli na otvaranju natjecanja i time su u biti otvorili širom vrata netrepeljivosti sviju. Čitav nogometni svijet iz utakmicu u utakmicu Engleza osuđivao je ponašanje njihovih navijača, a tamošnji Savez bio je i kažnjen od strane Uefe zbog zviždanja suparničkim himnama. Sve u svemu, Englezi su si ponašanjem i potezima baš napravili medvjeđu uslugu. Nije im to trebalo.