Samo tri dana ostala su do utakmice Hrvatske i Engleske na Europskom nogometnom prvenstvu, a napetost u oba tabora raste iz dana u dan. Tako je, recimo, jedna, naizgled bezopasna, izjava hrvatskog reprezentativca Domagoja Bradarića dosta glasno odjeknula u engleskim medijima.

Bradarić je na medijskoj konferenciji u srijedu rekao kako Dejan Lovren, koji je sedam godina proveo u engleskom nogometu i Mateo Kovačić koji tamo igra već tri godine, razgovaraju s ostatkom ekipe o engleskim nogometašima, a engleski mediji su to protumačili ovako.

"Zvijezda Chelseaja, Mateo Kovačić, odaje insajderske informacije Hrvatima o svojim engleskim suigračima. Englesku reprezentaciju čeka težak izazov protiv Hrvata na Wembleyju u nedjelju, a hrvatski igrači već slažu plan za rušenje naše reprezentacije na otvaranju", stoji to u tekstu Daily Maila, a gotovo isti zaključak ima i The Sun.

Odaju vrijedne informacije

Kovačić je jako dobro upoznat s mogućnostima trojice igrača Engleske, a riječ je o njegovim suigračima iz Chelseaja, Benu Chilwellu, Reeceu Jamesu i Masonu Mountu. Bradarić je kazao kako im Kovačić i Lovren uistinu daju savjete i uvid u to kako Engleska igra, koji im je pristup igri, kakav im je mentalitet i kako će im to na koncu dosta pomoći.

A upravo to najviše i zabrinjava engleske novinare. "Bradarić kaže da Kovačić i Lovren, koji jako dobro poznaju engleski nogomet i nogometaše, daju suigračima u reprezentaciji vrijedne informacije, kako one taktičke tako i one mentalne, koje mogu iskoristiti protiv Engleske i tvrdi da će im to jako pomoći", naglašava Daily Mail.