Španjolski nogometaš i bivši igrač zagrebačkog Dinama, Dani Olmo, jedan je od najboljih igrača španjolske reprezentacije na aktualnom Euru, a najbolju je utakmicu odigrao upravo protiv Hrvatske u osmini finala kada je upisao dvije asistencije.

Olmo i njegovi Španjolci eliminirali su Hrvate u produžecima sa 5:3, a kasnije je Olmo briljirao i u četvrtfinalnom ogledu sa Švicarcima koju je Furija prošla raspucavanjem jedanaesteraca, a Olmo je tu također bio precizan.

Uoči polufinala i utakmice s Italijom, Olmo je dao veliki intervju za Marcu u kojem je dijelom govorio i o Hrvatskoj te o svojem vremenu u Dinamu. Olmo je došao u Hrvatsku još 2015. godine i pet je godina gradio svoju karijeru u Dinamu, ali nikome nije bilo jasno zašto je napustio najbolju omladinsku školu La Masiju i otišao u Zagreb.

"Želio sam postati profesionalni nogometaš i znao sam da mi Dinamo može u tome pomoći. Bilo je jasno da mi nitko ništa neće pokloniti, morao sam se za sve izboriti, ali ja sam im bio dobra oklada za budućnost. Bila je to najbolja odluka koju sam mogao donijeti u tom trenutku. Ne znam što bi se dogodilo da sam ostao u Barceloni, ali sada sam tu gdje sam oduvijek želio biti", rekao je Olmo.

Što su mu rekli Hrvati

Olmo, koji je danas igrač Leipziga, tvrdi kako je u karijeri uvijek imao cilj.

"Kada sam odlazio iz Barcelone, imao sam svoj put i cilj. Želio sam igrati za španjolsku nogometnu reprezentaciju, i eto me, tu sam. Jako sam ponosan. Otac je imao ključnu ulogu u mojoj karijeri, kao i cijela moja obitelj. Uvijek su bili iza mene. Majka mi se pridružila u Hrvatskoj kada sam imao 16, 17 godina. Više sam razgovarao o nogometu sa svojim ocem, puno mi je pomogao u tome, ali cijela je obitelj bila uz mene", rekao je Olmo.

Otkrio je i što su mu rekli nekadašnji suigrači iz Dinama nakon što ih je sa Španjolskom eliminirao s Eura.

"Bili su jako sretni zbog mene. Bila je to dobra utakmica za nas, a oni su mi poželjeli sve najbolje. Poručili su mi, ako već oni ne mogu osvojiti Euro, da ga mi osvojimo", rekao je Olmo.

Komentirao je i jednu izjavu Nenada Bjelice, koji ga je lansirao među zvijezde, da bi vrijedio 130 milijuna eura da je Portugalac. "To je bilo njegovo mišljenje, ali jako ga cijenim. On je jedan od trenera koji me obilježio za cijeli život, jako mi je drag", zaključio je Olmo.