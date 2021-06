Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju u 15 sati otvara Euro 2020 utakmicom protiv Engleske na Wembleyu. Razlog je to pojačanog interesa tamošnjih medija za Vatrenima. Tako je Daily Mail analizirao promjene koje su se dogodile u hrvatskog reprezentaciji od SP-a u Rusiji na kojem su u polufinalu izbacili upravo Engleze.

"Hrvatska je dosegnula nove visine nakon što je pobijedila Englesku i došla do finala SP-a, ali njihova momčad je sada usred obnove.... prisiljena je nositi se povlačenjem ključnih zvijezda i nedostatkom vremena. Vrijeme im nije na strani u potrazi za slavom na Euru", pišu.

Potom su se prisjetili kako je Hrvatska šokirala svijet nakon što su izborili finale u Rusiji.

Otišli Mandžukić i Rakitić

"Oduševili su brzim i efikasnim nogometom, srušili su reprezentacije poput Argentine i Engleske te su pali u finalu protiv Francuske. Činilo se da im se sve posložilo. Iskustvo, talent i igrači koji pršte od napadačke kreativnosti pomogli su im na tom putovanju. Međutim, od tada stvari više nisu iste. Stvaranje nove momčadi pokazalo se teškim. Samo sedam od 11 igrača koji su započeli finale su među 26 koji idu na Euro", ističu.

Potom napominju kako je Hrvatska imala loše rezultate u Ligi nacija te da su tijekom kvalifikacija za Euro pokazali neke slabosti koje Engleska može iskoristiti.

"Na papiru se ne čini da im se stil igre nije promijenio, ali su na dvije pripreme utakmice pokazali da imaju problema u napadu te da ne mogu osloniti samo na zvijezde iz 2018. Umirovljenje Marija Mandžukića uzelo je danak. Također, nema više Subašića, Strinića i Rakitića. Od tada se muče s pronalaskom forme, a u posljednju provjeru obilježio je napeti poraz od Belgije. Lukaku je zabio jedini gol, a Hrvatska je barem malo pokazala karakteristike koje su je pretvorile u moćnu reprezentaciju posljednjih godina", navode i nastavljaju.

Modrić glavni

"Luka Modrić je i dalje srce hrvatske igre, a oko njega je puno iskusnih igrača, koji su protiv Belgije pokazali kakvu će opasnost predstavljati. Dalić će vjerojatno sličnu momčad izvesti u nedjelju i Gareth Southgate neće imati lagan posao. Dalićeva momčad pokušat će držati loptu i biti strpljiva u napadu i nastojat će omogućiti Modriću slobodu i prostor kako bi pokazao svoju magiju na travnjaku. Hrvatska je protiv Belgije također pokazala da može biti opasna iz kontranapada. No, glavni problem su im golovi i Bruno Petković će morati tu uskočiti. Daleko je on od Mandžukića i ne zabija toliko, ali će se to morati promijeniti ako žele proći skupini. Petković je snažan igrač i zna lijepo primiti loptu i odigrati što je savršeno za krilne napadače poput Perišića i Rebića, koje može gurnuti i vatru", navode. Osim toga napominju kako se Hrvatska muči s prekidima i da bi to Engleska mogla iskoristiti.

Što se tiče ostalih igrača naveli su kako je Joško Gvardiol igrač kojeg treba pratiti. Također posvetili su nekoliko rečenica Nikoli Vlašiću, i Mislavu Oršiću kojeg pamte po predstavi protiv Tottenhama.

"Godine možda nisu na njihovoj strani te se nalaze u tranziciji, ali Hrvatska ne može se ne računati da ne mogu opet iznenaditi. Engleska se samo može nadati da to neće biti na njihov račun", zaključuju.