Švedska skijašica navela razloge promjene reprezentacije; trener ju maltretirao

Švedska skijašica Estelle Alphand, kći poznatog francuskog skijaša Luca Alphanda, priznala je da je francusku reprezentaciju napustila zbog nasilnog trenera Anthonyja Séchauda koji je navodno maltretirao skijašice pa je Estelle prešla pod zastavu Švedske.

Alphand je u istrazi, zajedno s kolegama skijašicama, optužila Anthonyja Séchauda, ​​bivšeg glavnog trenera francuske reprezentacije, za poticanje štetnog okruženja. Alphand je opisala svoja iskustva kao "užasna" i naznačila da je njezino uklanjanje iz tima često bilo temeljeno na nesportskim stvarima. Ispričala je stalnu nelagodu tijekom treninga, koja ju je natjerala da donese značajnu odluku o karijeri.

Podržala ga Tessa Worley

Druge skijašice su podržale Alphand i navele kako je Séchaud pokazivao nasilničko ponašanje i često imao neugodne komentare prema skijašicama. Jennifer Piot je rekla da su iskustva s trenerom bila "čisti pakao".

Kao odgovor, Séchaud je izrazio nevjericu u vezi s optužbama, opisujući tvrdnje o uznemiravanju kao alarmantne. Dobio je potporu članova skijaške zajednice, uključujući dvostruku svjetsku prvakinju Tessu Worley, koja je primijetila da je Séchaud zahtijevao visoke standarde od svojih sportaša, ali se ipak usredotočio na njihov razvoj i rezultate, prikazujući ga kao strastvenog i predanog.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić nakon pobjede podijelila dojmove za RTL