ENGLESKE LEGENDE ODUŠEVLJENE ŠTO KLUBOVI ODLAZE IZ SUPERLIGE: Pogledajte njihove reakcije

Brojni europski velikani objavili su u utorak da napuštaju Superligu, natjecanje najmoćnijih klubova, koje je osnovano prije samo dva dana.

Nakon što je potvrđeno da nastaje to natjecanje, kritike su počele pristizati sa svih strana i navijači su počeli održavati masovne prosvjede.

To najecanje nije podržala niti UEFA, koja je, izgleda, dobila bitku jer su u utorak iz Superlige već istupila dva kluba, Chelsea, Manchester City, a trebali bi ih slijediti Milan, Atletico Madrid te upravo Manchester United i pretpostavlja se da to znači kraj novonastalog natjecanja.

Takav rasplet događaja razveselio je legendarne engleske nogometaše Garyja Nevillea i Jamiea Carraghera koji su nazdravili propasti Superlige i fotografije objavili na društvenim mrežama.

Game Over…Oh wait it never got started ..Well Done Lads…Enjoy 🍻🍷 pic.twitter.com/ctuJMkNWAE

— Niall Cull (@NiallCull1) April 20, 2021