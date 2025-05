Dok rivali love trofeje, Manchester United na K-Pop turneji

Dok su elitni europski klubovi zakazani za finala Lige prvaka i ostalih velikih natjecanja, Manchester United – nekada ponos Engleske i sinonim za vrhunski nogomet – luta jugoistočnom Azijom, dijeli autograme i nastupa kao da su K-pop senzacija, a ne nogometni klub.

Nakon sezone koju bi navijači najradije izbrisali iz sjećanja, Rubén Amorim i ostatak ekipe, koju je teško nazvati "Crvenim vragovima" u klasičnom smislu, tragaju za bilo kakvim izvorom prihoda kako bi zakrpali financijske i kadrovske rupe koje zjape na sve strane. Nažalost, kaos ne staje samo na terenu – već se širi i u svlačionicu.

What have they got the players doing out in Malaysia! 😭🇲🇾



