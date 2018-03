DINAMOV DRAGULJ NIJE POTONUO NAKON TEŠKE DIJAGNOZE: ‘To je još jedna utakmica u kojoj moram pobijediti’

“Dobra je stvar što Nikoli nije stradala hrskavica i siguran sam da će postoperativni tijek proći uredno i bez daljnjih komplikacija” poručio je dr. Smodek

Nikola Moro izašao je iz igre u 12. minuti utakmice Hrvatske U-21 reprezentacije protiv Moldavije (4-0) zbog problema s koljenom, a dijagnoza nije nimalo dobra. Mori su nastradali prednji križni ligamenti te za njega nogometa neće biti barem sljedećih šest mjeseci.

“Svi znamo kako je riječ o teškoj ozljedi i da je oporavak dugotrajan proces, ali to je još jedna utakmica u kojoj moram pobijediti. Zahvalio bih se svima koji su mi poslali poruke podrške, puno mi to znači. Obećajem svima njima da ću dati sve od sebe kako bih se vratio zdrav i spreman za sve što me čeka u budućnosti. Nema predaje”, rekao je Moro za Goal.





Dinamo liječnik Ivica Smodek podrobnije je objasnio o kakvoj je ozljedi riječ:

“Radi se o rupturi prednjeg križnog ligamenta koja zahtjevna operativni zahvat. Oporavak traje minimalno šest mjeseci. Dobra je stvar što Nikoli nije stradala hrskavica i siguran sam da će postoperativni tijek proći uredno i bez daljnjih komplikacija” poručio je dr. Smodek.