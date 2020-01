Veznjak će vjerojatno u siječnju promijeniti klub

Ne znam od kuda je došla ta vijest no kao prvi čovjek kluba mogu reći da nisam primio nikakav poziv. Niti od Milana niti općenito iz Italije. Zbog toga mogu okvalificirati tu vijest kao špekulaciju, novinarsko izmišljanje. navodno je to rekao je to Mirko Barišić u razgovoru za talijanski nogometni portal Tutto Mercato Web.

JAO, PA NEĆE VALJDA TAMO? Olmo gotovo sigurno prelazi u redove posrnulog europskog velikana. Je li to pametno?

Unatoč njegovoj izjavi priča oko prelaska Danija Olma u redove posrnulog talijanskog velikana i dalje se rasplamsava. Calcimercato donio je neke nove detalje. Tvrde da je Milan poslao konkretnu ponudu te da su spremni nastavit lov na njega. Talijani ističu da su u Milanu jako zainteresirani za usluge Dinamova veznjaka te da su na stalnoj liniji s Modrima. Pišu i to da hrvatski prvak za njega traži 25 milijuna eura plus bonuse što je puno manje od 40 milijuna koliko su Modri navodno tražili od Ajaxa prošlog ljeta. Prema tome spremni su mu izaći u susret jer je i on sam rekao da želi otići ove zime.

Kako bi ga doveli u svoje redove Milan će morati prodavati. Spominju se Lucas Paqueta i Suso.

U međuvremenu, Sportske novosti dodaju kako je Dinamo pristao prodati Olma u Milan. Talijani bi im odmah uplatili 20 milijuna eura i dodatnih pet kroz bonuse i još postotak od idućeg transfera pa bi potencijalno sveukupno od Španjolca mogli zaraditi 30 milijuna.

Veznjak bi prema njima trebao potpisati petogodišnji ugovor s plaćom od 2,5 milijuna eura.